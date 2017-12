Goldman senkt Ziel für Innogy auf 37 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Innogy nach der Gewinnwarnung von 42,40 auf 37,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Nach der Senkung der Ziele für 2017 und einem unerwartet schwachen Ausblick für das kommende Jahr senkte Analyst Alberto Gandolfi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen für die RWE-Tochter bis 2021 um 12 Prozent. Er bleibt aber bei seiner neutralen Einschätzung, weil er weiter an Wachstum im Ökostrom- und Netzgeschäft glaubt und das Unternehmen immer noch als Übernahmekandidat sieht.

DZ Bank senkt fairen Wert für RWE auf 18 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach der Gewinnwarnung der Ökostrom-Tochter Innogy von 21 auf 18 Euro gesenkt aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Schritt sei angesichts der im Vergleich zu den Konkurrenten niedrigen Dividendenrendite, der nun auch offensichtlichen Unsicherheit über den Gewinnbeitrag von Innogy und der Ungewissheit bezüglich der Braunkohleaktivitäten gerechtfertigt, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am Ende könnten die europäischen Stromerzeuger aber dennoch von Angebotsengpässen profitieren.

Kepler Cheuvreux streicht Fraport von 'SMID Selected List' 2018

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die in diesem Jahr bereits sehr gut gelaufene Aktie des Flughafen-Betreibers Fraport von seiner "SMID Selected List" für kleine und mittelgroße Werte für 2018 gestrichen. Die Einstufung beließ Analystin Ruxandra Haradau-Doser in der am Donnerstag vorliegenden Studie dennoch auf "Buy" mit einem Kursziel von 102 Euro.

Goldman hebt Ziel für Nike auf 59 US-Dollar - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike vor Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 54 auf 59 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Nordamerika helle sich das Bild für den Sportartikelhersteller auf, schrieb Analystin Lindsay Drucker Mann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Baader Bank hebt Aroundtown auf 'Top Stock Ideas'-Liste - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat die Aktie von Aroundtown Property auf die Liste der "Top Stock Ideas" für 2018 gesetzt und die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,30 Euro belassen. Unter den von ihr beobachteten Immobilienwerten biete Aroundtown eine der attraktivsten Wachstumsstories, schrieb Analystin Christine Reitsamer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Baader Bank hebt Siemens auf 'Top Stock Ideas'-Liste - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat die Aktie von Siemens auf die Liste der "Top Stock Ideas" für 2018 gesetzt und die Einstufung auf "Buy" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Der Konzern dürfte im nächsten Jahr erhebliche Fortschritte machen bezüglich Restrukturierung des Kraftwerksgeschäfts, Integration von Mentor Graphics, Digitalisierung und Wertschöpfung durch Börsengänge der Medizintechnik (Healthineers) und Siemens Alstom, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Macquarie hebt Ziel für BP auf 425 Pence - 'Underperform'

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für BP von 400 auf 425 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Iain Reid erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Prognosen für die Ölpreise der Jahre 2018 bis 2019. BP, Eni und Statoil seien die Konzerne, für die er bei den 2018er Gewinnschätzungen am meisten Luft nach oben sieht.

Deutsche Bank hebt Ziel für Carl Zeiss Meditec auf 48 Euro - Hold

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen von 40 auf 48 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Geschäftsjahresabschluss des Medizintechnikkonzerns sei solide gewesen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei zudem positiv.

HSBC hebt Ziel für Renault auf 93 Euro - 'Hold'

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Renault von 85 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2018 werde für die Autohersteller ein Übergangsjahr, schrieb Analyst Horst Schneider in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Abschwächung des Volumenwachstums und der Modellzyklus würden stärker zum Thema.

Deutsche Bank hebt Telefonica Deutschland auf 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat Telefonica Deutschland von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 4,50 auf 4,80 Euro angehoben. Es sei das erste Mal, dass er den Kauf der Aktie des Telekomanbieters empfehle, schrieb Analyst Keval Khiroya in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe nun aber viele seine Probleme hinter sich gelassen: Die Marke O2 sei besser aufgestellt und die Positionierung im deutschen Mobilfunkmarkt habe sich deutlich verbessert. Auch die Gewinndynamik sei nicht mehr negativ und die Konsensschätzungen seien ausreichend angepasst worden.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/das

AXC0322 2017-12-14/21:35