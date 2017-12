In Baden-Württemberg sind bei einem Flugzeugabsturz mehrere Menschen ums Leben gekommen. Die "Schwäbische Zeitung" berichtet auf ihrer Internetseite von drei Toten ohne Angabe von Quellen.

Das Unglück hatte sich am Donnerstagabend ereignet. Die Unglücksstelle liegt mitten im Wald in der Nähe von Waldburg im Landkreis Ravensburg. Etwa 80 Rettungskräfte seien vor Ort und der Einsatz werde durch Schnee erschwert, so die Zeitung. Weitere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt.