Liebe Leser,

Apple konnte zuletzt wieder deutlich positivere Signale an die Aktienmärkte senden, als Pessimisten dies erwartet hatten. Der Wert schaffte am Mittwoch zwar lediglich einen kleineren Kursgewinn und musste am Donnerstag sogar wieder etwas nachgeben. Allerdings konnte sich die Aktie dabei deutlich über 140 Euro halten und damit weiterhin eine klare und wichtige Unterstützung bestätigen bzw. im Marsch nach oben verteidigen. Aus diesem Grund sehen Chartanalysten Apple auf einem ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...