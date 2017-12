TOULOUSE (dpa-AFX) - Der Chef der Hubschrauber-Sparte von Airbus könnte zum neuen starken Mann im europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzern werden. Dies wäre dann Teil eines größeren Wechsels in der Führungsspitze des Unternehmens, das von Korruptionsermittlungen erschüttert und von technischen Problemen geplagt wird.

Hubschrauber-Chef Guillaume Faury werde Fabrice Bregier beerben, wenn der Verkehrsflugzeug-Chef den Konzern womöglich schon im Februar verlasse, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf eine mit der Sache vertraute Person. Damit wäre Faury dann auch erste Wahl für den Posten des Konzernchefs, wenn der Vertrag des bisherigen Amtsinhabers Tom Enders 2019 auslaufe, hieß es weiter.

Schon seit Tagen gibt es in französischen, britischen und deutschen Medien heiße Spekulationen über die Zukunft von Enders und der Nummer zwei im Unternehmen, Bregier. Schon am Freitag könnten die Personalien verkündet werden, schrieb nun Bloomberg. Airbus kommentierte dies nicht.

Laut mehreren Medienberichten sollte der Verwaltungsrat bei einem Treffen am Donnerstag über die Personalien beraten. Verwaltungsratschef Denis Ranque hatte bereits Andeutungen gemacht: "Es werden einige Änderungen notwendig sein, aber es ist noch viel zu früh zu sagen, wann, wie, und wen es betrifft", sagte er im Interview mit der "Financial Times".

Die Korruptionsermittlungen an sich sind schon länger bekannt, das Thema hatte zuletzt aber an Brisanz gewonnen. Die britische Anti-Korruptionsbehörde geht dem Verdacht auf Betrug, Bestechung und Korruption bei Geschäften der zivilen Luftfahrtsparte von Airbus nach. Auch die nationale Finanz-Staatsanwaltschaft in Frankreich ermittelt. Zudem wurde Airbus zuletzt von technischen Problemen bei Triebwerken von Mittelstreckenjets belastet./das

ISIN NL0000235190

AXC0324 2017-12-14/22:37