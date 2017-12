FRANKFURT (Dow Jones)--Als sehr ruhig beschrieb eine Händlerin den nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien am Donnerstag. Die Umsätze seien dünn gewesen, und es habe auch keine auffälligen Bewegungen in Einzelwerten gegeben, berichtete sie. Insgesamt kam der Markt im Sog der Wall Street leicht zurück. In den USA waren neue Befürchtungen aufgekommen, dass die Steuerreform doch noch scheitern könnte.

SAP hätten nicht auf die Zahlen des US-Wettbewerbers Oracle reagiert, die dieser nach Börsenschluss in den USA veröffentlichte. In einer ersten Einschätzung hieß es, Oracle habe zwar mehr verdient als erwartet, doch habe das Cloud-Wachstum enttäuscht.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.036 13.068 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

December 14, 2017 16:25 ET (21:25 GMT)

