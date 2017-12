BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' zu Thomas Piketty und die Ungleichheit

Liegt hier ein bedauerlicher Fall fahrlässiger Bildungsarmut vor oder ist das schon eine gezielte Verdummungskampagne? Diese Frage drängt sich unweigerlich auf, wenn man die hysterische Aufregung verfolgt, die der "Weltreport über Ungleichheit" hierzulande in den Medien auslöst. Die Kernthese des Werkes, das Frankreichs linker Starökonom Thomas Piketty präsentiert, lautet: Die Kluft zwischen Arm und Reich wird überall auf der Welt immer größer - und Schuld hat der Kapitalismus. Obwohl Deutschland im internationalen Vergleich keinesfalls ein Beispiel krasser sozialer Unterschiede ist, wird von offensichtlich ideologisch getriebenen Publizisten und Ökonomen ein dramatisches Bild vermittelt. Die heutige Einkommensverteilung sei vergleichbar mit der Lage 1913, tönt es. Welche Angst soll mit solcher Aussage geschürt werden? Dass wirtschaftlicher Erfolg gerade in Deutschland vielen Menschen verdächtig ist, erscheint absurd. Schließlich sind es nicht die Sozialtransferempfänger, die dieses Land am Laufen halten.

