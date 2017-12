KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Putin

Putin tritt im März 2018 als Präsidentschaftskandidat bei einer Wahl an, die sich Russland getrost sparen könnte, weil ihr Ergebnis schon jetzt feststeht. Soweit läuft alles nach dem Plan des Präsidenten - bis auf ein Detail: Dem Judo-Schwarzgürtelträger fehlen schlicht würdige politische Gegner, die er im Frühjahr spektakulär niederringen könnte. Solange es so ist - und das auf Alleinherrschaft getrimmte System der Symbiose von Staat, Kapital und kontrollierten Medien in Moskau lässt keine andere Möglichkeit zu - wird sich Putin Vergleiche mit den früheren sowjetischen Parteichefs gefallen lassen müssen./ra/DP/zb

