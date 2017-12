KARLSRUHE (dpa-AFX) - Ein Haus brennt nach Dacharbeiten komplett ab. Kann die Versicherung des ebenfalls beschädigten Nachbarhauses die Eigentümer in Haftung nehmen? Der Bundesgerichtshof befasst sich am Freitag (9.30 Uhr) mit dem Fall aus Sachsen-Anhalt. Beim insolventen Handwerker ist nichts zu holen. Beim Landgericht Magdeburg und beim Oberlandesgericht Naumburg hatte die Versicherung keinen Erfolg. (V ZR 311/16)

Die Beklagten sind nach Ansicht der OLG-Richter nicht zum Ersatz verpflichtet. Der Dachdecker sei sorgfältig ausgewählt und alles Erforderliche getan worden, um einen Brandschaden im Zuge der Arbeiten zu verhindern. Nachdem der Handwerker am 8. Dezember 2011 Heißklebearbeiten mit einem Brenner an dem Flachdach ausgeführt hatte, bemerkten die damaligen Eigentümer am Abend Flammen unter der Decke.

Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Haus vollständig abbrannte. Am Nachbarhaus entstand ein Schaden von fast 98 000 Euro./moe/DP/zb

