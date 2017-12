MOSKAU (dpa-AFX) - In dem Korruptionsprozess gegen den russischen Ex-Wirtschaftsminister Alexej Uljukajew wird am Freitag in Moskau das Urteil erwartet. Der 61-Jährige ist angeklagt, für die Genehmigung eines Privatisierungsgeschäfts zwei Millionen US-Dollar (1,7 Millionen Euro) vom Ölkonzern Rosneft erpresst zu haben. Die Staatsanwaltschaft verlangt zehn Jahre Lagerhaft für Uljukajew, der seit über einem Jahr unter Hausarrest steht. Er selbst bestreitet jede Schuld, die Verteidigung hat auf Freispruch plädiert.

Politische Beobachter in Moskau werten das spektakuläre Vorgehen der Justiz gegen einen Minister als Zeichen eines Machtkampfs in der russischen Elite. Der Hauptbelastungszeuge, Rosneft-Chef Igor Setschin, hat viermal eine Aussage vor Gericht verweigert./fko/DP/das

