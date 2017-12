BERLIN (dpa-AFX) - Dieses Mal wollen die Verantwortlichen eine Blamage vermeiden: Für den neuen Hauptstadtflughafen soll es nach jahrelangen Verzögerungen wieder einen Eröffnungstermin geben. Der Aufsichtsrat entscheidet darüber an diesem Freitag in einer Sondersitzung am Flughafen Tegel. Nach Medienberichten will Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup vorschlagen, im Herbst 2020 mit dem BER an den Start zu gehen. Auch eine Eröffnung im Frühjahr 2021 war vorab im Gespräch.

Eigentlich sollte der Flughafen nach fünf Jahren Bauzeit 2011 in Betrieb gehen. Sämtliche Eröffnungstermine sind seitdem jedoch geplatzt, weil Planungsfehler, Baumängel und Technikprobleme abzuarbeiten sind. Der Aufsichtsrat will den neuen Termin am frühen Abend (voraussichtlich 17.00 Uhr) verkünden./bf/DP/das

