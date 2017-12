BRÜSSEL (dpa-AFX) - Am zweiten Tag des EU-Gipfels in Brüssel beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre Kollegen über den Fortgang der Brexit-Verhandlungen und Reformen zur Stärkung der Eurozone. Großbritanniens Premierministerin Theresa May wird an den Gesprächen am Freitag (ab 09.00 Uhr) nicht mehr teilnehmen, weil ihr Land die EU verlässt.

Die anderen 27 EU-Staaten bewerten, ob es in den bisherigen Verhandlungen mit London über die Modalitäten des Austritts ausreichenden Fortschritt gegeben hat. Das ist Voraussetzung für die zweite Verhandlungsphase, in der es um eine Übergangszeit und die künftige Partnerschaft der EU mit Großbritannien nach dem Brexit 2019 gehen soll. Voraussichtlich werden die Staats- und Regierungschefs dafür das Startsignal geben.

Beim Thema Eurozonen-Reform sind dagegen keine konkreten Ergebnisse zu erwarten. Auf dem Tisch liegen etliche Vorschläge, um die Gemeinschaftswährung zu stärken - vom europäischen Finanzminister, über zusätzliche Geldtöpfe für Krisenfälle bis hin zum Ausbau des Eurorettungsschirms ESM zum Europäischen Währungsfonds. Zur Debatte steht dabei auch ein gemeinsames Sicherungssystem für Sparguthaben, das aber unter anderem in Deutschland auf Widerstand trifft./and/DP/das

