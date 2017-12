BERLIN (dpa-AFX) - Mit dem Podcast "Im Untergrund" bringt Audible eine neue Serie zum sogenannten Deutschen Herbst an den Start. Ab diesem Freitag veröffentlicht die Amazon -Tochter wöchentlich etwa 50 Minuten lange Folgen, in denen die Journalistin Patrizia Schlosser die Suche nach Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette schildert. Die drei untergetauchten Ex-RAF-Terroristen gerieten in den vergangenen Monaten in die Schlagzeilen, weil sie für eine Serie von Überfällen verantwortlich gemacht werden.

Begleitet wird Schlosser von ihrem Vater, der zu Zeiten des RAF-Terrorismus Polizist und unter anderem beim Münchner Olympia-Attentat 1972 im Einsatz war. In den gemeinsamen Interviews mit Experten und Zeugen stellt der Vater die harten Fragen, während Schlosser zunächst eher zurückhaltend agiert. Der Podcast erzählt sowohl die Geschichte des Vaters als auch die der RAF. Die Serie ist für Audible-Abonnenten ohne Zusatzkosten abrufbar und umfasst insgesamt sechs Episoden./wck/DP/zb

