Der Bitcoin hat seine Position als wertvollste Kryptowährung wohl noch einige Zeit sicher. Die Marktkapitalisierung beträgt derzeit rund 275 Milliarden US-Dollar. An der zweiten Stelle kommt Ethereum mit 66 Milliarden und deutlichem Vorsprung vor einem Verfolgertrio. Dort schob sich in den letzten Tagen überraschend Ripple (33 Milliarden) auf den dritten Rang. An der vierten stelle folgt Bitcoin Cash. ...

