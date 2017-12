CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer ist eine der engsten Vertrauten Angela Merkels. Im Interview spricht sie über die drängendsten Aufgaben einer neuen großen Koalition.

Morgens, noch vor acht, in der verglasten Dachetage des Konrad-Adenauer-Hauses, der CDU-Bundeszentrale. Draußen: trist und kalt das Berliner Morgengrauen. Drinnen: Annegret Kramp-Karrenbauer, die einen großen Becher Milchkaffee umklammert. Sie war schon im Frühstücksfernsehen, die halbe Nacht zuvor hat sie auf der Autobahn verbracht - zuerst fiel der Flug aus, dann gab es Schneechaos auf der Straße. Elf Stunden dauerte ihr Weg vom Saarland in die Hauptstadt. Dort diskutiert die Parteispitze das schlechte Ergebnis der Bundestagswahl und legt ihren Kurs für die Koalitionsgespräche mit der SPD fest. Und Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin im Saarland und CDU-Präsidiale, ist natürlich dabei.

"AKK", wie sie intern genannt wird, gehört zu den Vertrauten der Kanzlerin. Die 55-Jährige gilt als Politikerin der leisen Töne, allerdings auch als beliebt und sattelfest. Sogar als Nachfolgerin Angela Merkels wird sie gehandelt. Wer also wissen will, was die geschäftsführende Regierungschefin und CDU-Vorsitzende selbst in diesen Tagen will - bei Kramp-Karrenbauer ist man an einer guten Adresse.

Frau Kramp-Karrenbauer, die CDU-Spitze hat nach Lehren aus dem Wahlergebnis gesucht. Welche haben Sie gefunden?Frau Annegret Kramp-Karrenbauer: Erstens: Bei der Zuwanderung und dem Umgang mit Flüchtlingen waren wir als Union nicht geschlossen. Erst nach der Wahl haben wir zwischen CDU und CSU eine gemeinsame Position gefunden. Das haben uns viele unserer bisherigen Wähler übel genommen. Zweitens: Der Wahlkampf war rückwärtsgewandt. Wir haben über die Flüchtlingskrise des Jahres 2015 gesprochen, obwohl zwischenzeitlich viele Maßnahmen erfolgreich ergriffen wurden. Das Deutschland der Jahre 2018 bis 2021 stand nicht zur Debatte. Niemand hat erklärt, was das Land in Zukunft braucht, damit der Wohlstand erhalten bleibt. Also: Digitalisierung, eine bessere Infrastruktur, gleichwertige Lebensverhältnisse.

Warum hat die Kanzlerin das nicht getan?Wir haben als Union den Wahlkampf gemeinsam geführt, und wir haben uns gemeinsam von anderen die rückwärtsgewandten Themen aufdrücken lassen. Deshalb haben wir auch über eine Million Stimmen an die FDP verloren.

Erst der missglückte Wahlkampf, dann eine so lange wie erfolglose Sondierung. Erleben wir den Anfang vom Ende der Ära Merkel?Die Kanzlerin ist nach wie vor stark, und sie hat den Rückhalt in der Partei. Die entscheidende Frage ist, wie wir die Erkenntnisse aus der Wahl umsetzen und die kreativen guten Zukunftsansätze bewahren, die wir bei den Jamaika-Verhandlungen mit FDP und Grünen bereits gefunden hatten.

Die SPD wird sich daran ganz sicher nicht gebunden fühlen.Umso mehr müssen wir die genannten Zukunftsthemen nach vorne stellen. Und die haben bei Jamaika schließlich eine große Rolle gespielt.

Die SPD geht sehr unwillig in die ersten Gespräche. Wird es April werden, ehe eine handlungsfähige Regierung steht?Aus Sicht der CDU könnte und sollte es konzentrierter und schneller gehen. Ich bin skeptisch, dass es innerhalb kurzer Zeit klappt, denn die SPD hat sich da einen anderen Fahrplan auferlegt. Wir als Union sind sehr zielgerichtet bei der Sache. In der EU sehen wir, dass eine deutsche Regierung mit klarem Mandat gebraucht wird.

Was ist für die CDU unverhandelbar?Ganz wesentlich ist für uns die äußere und innere Sicherheit und damit eine bessere Ausstattung der Sicherheitskräfte. Es geht um die Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung. Wir müssen Wirtschaft und Wohlstand sichern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...