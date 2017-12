Zürich - Trotz durchschnittlich höherer Beiträge der Arbeitnehmer und -geber in die berufliche Vorsorge sinken die Leistungsniveaus und damit die Altersleistungen. Dies zeigt die neuste Benchmarking Studie von Willis Towers Watson. Sie vergleicht die Vorsorgepläne der im SLI zusammengefassten Unternehmen und deckt grosse Unterschiede im Umgang mit den stetig steigenden Lebenserwartungen und dem Niedrigzinsumfeld auf.

Mit dem Ziel, die Vorsorgepläne und die daraus resultierenden Leistungen zu vergleichen, führt Willis Towers Watson regelmässig die SLI Benchmarking Studie durch. Sie analysiert die Hauptmerkmale der schweizerischen Vorsorgepläne der im Swiss Leader Index (SLI) zusammengefassten Unternehmen und vergleicht die effektive Höhe der Leistungen. 2017 sind 23 der 30 im Index zusammengefassten Unternehmen in der Untersuchung enthalten.

Erhebliche Leistungsunterschiede

Die SLI Benchmarking Studie zeigt, dass bei den teilnehmenden Unternehmen erstmals nur noch Pläne mit Beitragsprimat angeboten wurden. Das sind Pläne, bei denen ein Beitrag auf ein Konto gezahlt wird, sich dort verzinst und damit Kapital für die Altersleistungen kumuliert wird.

Die Vergleichsstudie verdeutlicht, dass in Bezug auf verschiedene Faktoren Unterschiede zwischen den einzelnen Pensionskassen und Unternehmen bestehen. Diese führen zu erheblichen Leistungsunterschieden, so dass die Altersleistungen einer Kasse nur halb so hoch sein können, wie die einer anderen.

Der erste grosse Unterschied zeigt sich bei den Beiträgen. Während bei einigen Firmen die Vorsorgeleistungen nur einen untergeordneten Bestandteil des Gesamtentlohnungspakets darstellen, gehören in anderen hohe Beitragssätze und damit eine sehr gute berufliche Vorsorge zur Firmenkultur. Ebenfalls unterschiedliche Philosophien herrschen beim Einbezug von leistungs- und gewinnabhängigen Lohnbestandteilen. Sind diese beim grossen Teil der SLI-Unternehmen mitversichert, werden sie bei anderen als nicht planbare und somit nicht zu versichernde Lohnbestandteile betrachtet.

