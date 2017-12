Osnabrück (ots) - Linke: Union macht SPD bei der Regierungsfrage lächerlich



Parteichef Riexinger: Sozialdemokraten lassen sich herumschubsen



Osnabrück. Linken-Parteichef Bernd Riexinger hat den Sozialdemokraten vorgeworfen, sich von CDU und CSU in Sachen Regierungsbeteiligung "herumschubsen" zu lassen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte Riexinger: "Die SPD wird von der Union wieder lächerlich gemacht und als ,Braut die sich nicht traut' hingestellt." Riexinger bezog sich dabei auf die Erklärung nach dem Spitzentreffen am Mittwoch. Darin hieß es, dass CDU und CSU mit der SPD Sondierungen zur Bildung einer stabilen Regierung aufnehmen wollten. Die SPD hingegen will darüber erst einmal beraten, und zwar an diesem Freitag.



