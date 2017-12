Liebe Leser,

nach dem Kurseinbruch am Mittwoch (-13,25% hieß es für die Innogy-Aktie da am Ende des Xetra-Handelstages) ist es natürlich spannend, ob es "das war" mit dem Verdauen des Schocks über die Gewinnwarnung. Oder hat die Aktien nun so starkes negatives Momentum entwickelt, dass der Titel für "Shorties" interessant wird? Alternativ könnte es auch zu einer kräftigen Gegenbewegung kommen, da einige den Kursrückgang für übertrieben halten und das ermäßigte Kursniveau zum Einstieg nutzen. ... (Peter Niedermeyer)

