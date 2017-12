Eine für US-Verhältnisse kleine, aber feine Adresse mit 14,5Mrd. $ Börsenwert, die sich auf vermögende Privatpersonen in den US-Küsten-Regionen fokussiert. Nicht nur die Bank wird steuerlich entlastet, sondern auch ihre sehr vermögendeKundschaft - vielfach Führungskräfte großer Unternehmenu. a. Apple oder Google (Alphabet). CEO Herbert als Gründer in den 80er Jahren steuert das Institut mit erstklassiger Expertise. Top-Kurs im Oktober über 105 $, inzwischen um 92 $, und damit wird es bald wieder interessant. Deutlich anziehende Gewinndynamik seit 2016. In den Jahren 2012 bis 2015 steigerte First Republic seinen operativen Gewinn von 587 Mio. € auf 690 Mio. €. 2016 waren es bereits 827 Mio. € und 2017 wird es erneut einen zweistelligen Anstieg geben. Im dritten Quartal kletterte der Umsatz um 20,1 %, die Assets under Management um 26,4 %, der Buchwert je Aktie um 16,4 % und der Gewinn je Aktie um 14 %. Der unterdurchschnittliche Anstieg beim Gewinn je Aktie ist Folge einer Kapitalerhöhung über 275 Mio. $ im Oktober. Das sorgt zunächst für einen Aktienüberhang, der nach oben deckelt. Im Verlauf des Jahres 2018 sollte dieser Deckel aber wegfliegen. Zur Bewertung: Ein Schnäppchen ist FIRST REPUBLIC nicht. Nach einem Gewinn je Aktie von 3,89 € in 2016 sollen es 2017 rd. 4,40 $ und 2018 um die 5 $ werden. Das sind die durchschnittlichen Analystenschätzungen. Das KGV beläuft sich somit per 2018 auf 18,4. Fazit: Die Aktie sollte in den nächsten drei bis vier Jahren überdurchschnittliche Kursgewinne liefern. Neben den beschriebenen Faktoren würde man auch von steigenden US-Zinsen profitieren. Technisch hängt das Ganze derzeit noch etwas in der Luft. Wir platzieren ein Abstauberlimit bei 85 $.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 50 vom 14.12.2017.



Ihre Bernecker Redaktion