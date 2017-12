TOULOUSE (dpa-AFX) - Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus leitet einen Führungswechsel ein. Konzernchef Tom Enders werde seinen bis April 2019 laufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der Boeing-Rivale am Freitag mit. Sein Stellvertreter Fabrice Brégier, der das wichtige Verkehrsflugzeug-Geschäft führt, trete bereits im Februar 2018 zurück. Sein Nachfolger soll Guillaume Faury werden. Er leitet bisher die Hubschrauber-Sparte Airbus Helicopters.

Enders kündigte an, er werde jetzt mit dem Verwaltungsrat eine reibungslose Übergabe an einen Nachfolger an der Konzernspitze und eine neue Führungsmannschaft vorbereiten. "Für die 2020er-Jahre brauchen wir frische Kräfte", sagte der 59-Jährige. Sein Stellvertreter Brégier will sich den Angaben zufolge nicht um die Position des Konzernchefs bemühen und nach seinem Rücktritt im kommenden Jahr andere Interessen verfolgen./stw/stk

