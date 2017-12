St. Gallen - PriceHubble, gegründet 2016 mit dem Ziel, die Bewertung von Immobilien dank modernster Machine-Learning-Ansätze zu revolutionieren, schliesst eine A-Finanzierungsrunde über mehrere Millionen Franken ab. Zu den bisherigen Investoren wie Swiss Life und Swisscom Ventures stossen weitere Investoren mit dem Helvetia Venture Fund als Lead Investor hinzu.

Das Zürcher Start-up PriceHubble ermöglicht verschiedene, datenbasierte Dienste rund um Immobilien mittels Machine Learning, wie zum Beispiel eine Online-Immobilienbewertung. In die Bewertung fliessen zahlreiche Daten zum Standort, der Nachbarschaft, aber auch Sentiment-Faktoren wie Lärmbelästigungen oder andere Immissionen ein. PriceHubble richtet sich an alle Parteien der Immobilienwertschöpfungskette, wie Immobilienportale, Banken, Asset Manager, Versicherungen, Immobilieninvestoren sowie Privatpersonen.

Neben Versicherungen wie Swiss Life und Helvetia sowie Immobilienportalen und Immobiliendienstleistern arbeitet PriceHubble in der Schweiz unter anderem auch mit CS und UBS daran, neuartige, datengetriebene Lösungen für Endkunden zu entwickeln. Zudem ist PriceHubble seit Mitte Jahr auch in Frankreich tätig und liefert in Partnerschaft mit CBRE Frankreich prädiktive Analysen und Lösungen an Investoren, REITS und Immobilienentwickler. Eine weitere Expansion ist für 2018 geplant. «Wir streben neben der Stärkung unserer Teams in Zürich und Paris die Erschliessung von weiteren interessanten Immobilienmärkten an», kommentiert Markus Stadler, CEO von PriceHubble.

Grosses Interesse an A-Finanzierungsrunde

Die Mittel für das weitere Wachstum stammen

