Der SAP-Konkurrent Oracle hat den Umsatz in seiner aufstrebenden Cloud-Sparte kräftig gesteigert, blieb aber trotzdem hinter den Erwartungen zurück. Die Erlöse der Abteilung erhöhten sich im zweiten Quartal um 44 Prozent auf 1,52 Milliarden Dollar, wie Oracle am Donnerstag mitteilte. Am Markt war mit 1,56 Milliarden Dollar gerechnet worden.

