BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom und die schwedische Tele2 treten nun gemeinsam im niederländischen Mobilfunkmarkt gegen ihre Konkurrenten an. T-Mobile NL und Tele Netherlands bündeln ihre Geschäfte in einem Gemeinschaftsunternehmen, wie beide Konzerne am Freitag mitteilten. An der neuen Firma hält die Telekom 75 Prozent, die Schweden den Rest. Tele2 erhält nach dem Abschluss der Transaktion 190 Millionen Euro.

Das neue Unternehmen ist dann die Nummer drei auf dem niederländischen Markt nach KPN und VodafoneZIGGO./stk/jha/

