The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT HLQI XEUB XS1369280315 HELABA 23.11.2020 JUMB BON EUR Y

CT DAEC XEUB XS1376323652 DAA COV. 07.03.2023 0,15% JUMB BON EUR Y

CT HLQT XEUB XS1382379318 HELABA 21.11.2022 0,125% JUMB BON EUR Y

CT HLQY XEUB XS1548773040 HELABA 12.01.2022 JUMB BON EUR Y

CT HLQU XEUB XS1548773982 HELABA 12.01.2027 0,625% JUMB BON EUR Y

CT HLQ2 XEUB XS1556043369 HELABA 27.01.2020 JUMB BON EUR Y