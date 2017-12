The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT R1PM XEUB DE000RLP0579 LAND RP 25.03.2024 1,75% JUMB BON EUR Y

CT R1PE XEUB DE000RLP0645 LAND RP 21.01.2025 0,5% JUMB BON EUR Y

CT R1PP XEUB DE000RLP0678 LAND RP 21.07.2023 0,75% JUMB BON EUR Y

CT R1PQ XEUB DE000RLP0751 LAND RP 29.05.2019 JUMB BON EUR Y

CT R1PK XEUB DE000RLP0777 LAND RP 18.08.2026 0,1% JUMB BON EUR Y

CT R1PT XEUB DE000RLP0785 LAND RP 16.09.2019 JUMB BON EUR Y

CT XEUB DE000RLP0835 LAND RP 26.01.2027 0,375% JUMB BON EUR Y

CT SH6B XEUB DE000SHFM568 LAND SCHLESWIG H 25.09.2020 JUMB BON EUR Y

CT S3SA XEUB DE000SK003B9 SPKKB 14.10.2024 1,125% JUMB BON EUR Y

CT S3SC XEUB DE000SK003C7 SPKKB 03.06.2022 0,375% JUMB BON EUR Y

CT S3SB XEUB DE000SK00644 SPKKB 30.04.2020 1,125% JUMB BON EUR Y

CT HLQD XEUB XS0775280166 HELABA 26.04.2019 2% JUMB BON EUR Y

CT NDKC XEUB XS0808555162 NORD LB 05.12.2019 1,5% JUMB BON EUR Y

CT HLQK XEUB XS0946693834 HELABA 26.06.2023 1,875% JUMB BON EUR Y

CT HLQJ XEUB XS0946694055 HELABA 26.06.2018 1% JUMB BON EUR Y

CT NDKD XEUB XS1033923142 NORD LB 19.02.2019 1,125% JUMB BON EUR Y

CT HLQB XEUB XS1036039433 HELABA 25.02.2019 1% JUMB BON EUR Y

CT HLQR XEUB XS1071847245 HELABA 27.05.2021 1,125% JUMB BON EUR Y

CT HLQV XEUB XS1143602792 HELABA 27.11.2018 0,125% JUMB BON EUR Y

CT NDKJ XEUB XS1191428652 NORD LB 31.01.2019 0,025% JUMB BON EUR Y

CT RAIB XEUB XS1196405556 RFLBNI 03.03.2025 0,625% JUMB BON EUR Y

CT HLQX XEUB XS1196862889 HELABA 04.03.2020 0,1% JUMB BON EUR Y

CT HLQC XEUB XS1267078944 HELABA 29.07.2019 0,125% JUMB BON EUR Y

CT DAEB XEUB XS1319719313 DAA COV. 11.02.2021 0,125% JUMB BON EUR Y