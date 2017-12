The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT NW6H XEUB DE000NRW21H7 LAND NRW 15.01.2019 1,25% JUMB BON EUR Y

CT NW6J XEUB DE000NRW21X4 LAND NRW 13.03.2020 1,25% JUMB BON EUR Y

CT NW6P XEUB DE000NRW2228 LAND NRW 15.12.2020 1,5% JUMB BON EUR Y

CT NW6Q XEUB DE000NRW2293 LAND NRW 15.02.2019 1% JUMB BON EUR Y

CT NW6A XEUB DE000NRW22S2 LAND NRW 15.09.2021 2% JUMB BON EUR Y

CT NW6R XEUB DE000NRW23C4 LAND NRW 16.01.2018 1,5% JUMB BON EUR Y

CT NW6S XEUB DE000NRW23J9 LAND NRW 15.03.2024 1,875% JUMB BON EUR Y

CT WL16 XEUB DE000NWB15S0 NRWBK 17.12.2018 1,125% JUMB BON EUR Y

CT WL24 XEUB DE000NWB16B4 NRWBK 30.04.2018 0,75% JUMB BON EUR Y

CT WL17 XEUB DE000NWB16L3 NRWBK 23.01.2019 1,125% JUMB BON EUR Y

CT WL19 XEUB DE000NWB16P4 NRWBK 05.02.2018 0,75% JUMB BON EUR Y

CT WL1G XEUB DE000NWB16S8 NRWBK 06.06.2018 0,5% JUMB BON EUR Y

CT WL1B XEUB DE000NWB16T6 NRWBK 24.06.2019 0,625% JUMB BON EUR Y

CT WL1X XEUB DE000NWB16X8 NRWBK 23.07.2018 0,5% JUMB BON EUR Y

CT WL12 XEUB DE000NWB17N7 NRWBK 10.01.2023 0,1% JUMB BON EUR Y

CT WL14 XEUB DE000NWB17P2 NRWBK 20.01.2025 0,25% JUMB BON EUR Y

CT WL1H XEUB DE000NWB17Q0 NRWBK 01.02.2022 JUMB BON EUR Y

CT WL1F XEUB DE000NWB17R8 NRWBK 02.02.2024 0,25% JUMB BON EUR Y

CT WLJ1 XEUB DE000NWB17W8 NRWBK 07.06.2027 0,5% JUMB BON EUR Y

CT WL15 XEUB DE000NWB17X6 NRWBK 10.08.2022 JUMB BON EUR Y

CT R1PH XEUB DE000RLP0280 LAND RP 16.02.2018 1,875% JUMB BON EUR Y

CT R1PI XEUB DE000RLP0298 LAND RP 23.02.2022 2,375% JUMB BON EUR Y

CT R1PL XEUB DE000RLP0355 LAND RP 05.09.2022 1,75% JUMB BON EUR Y

CT R1PF XEUB DE000RLP0413 LAND RP 16.01.2020 1,25% JUMB BON EUR Y