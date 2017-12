The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT NW6E XEUB DE000NRW0EJ9 LAND NRW 13.09.2018 2% JUMB BON EUR Y

CT MW6F XEUB DE000NRW0EP6 LAND NRW 17.05.2019 1,75% JUMB BON EUR Y

CT NW6T XEUB DE000NRW0F26 LAND NRW 24.10.2030 1,625% JUMB BON EUR Y

CT NW6U XEUB DE000NRW0F67 LAND NRW 16.01.2025 1% JUMB BON EUR Y

CT NR9B XEUB DE000NRW0FC1 LAND NRW 16.12.2019 0,875% JUMB BON EUR Y

CT NR9L XEUB DE000NRW0GJ4 LAND NRW 16.02.2023 0,375% JUMB BON EUR Y

CT NR9H XEUB DE000NRW0GS5 LAND NRW 17.04.2023 0,2% JUMB BON EUR Y

CT NR9D XEUB DE000NRW0HD5 LAND NRW 14.12.2018 0,05% JUMB BON EUR Y

CT NR9K XEUB DE000NRW0HH6 LAND NRW 19.10.2021 0,375% JUMB BON EUR Y

CT NW6C XEUB DE000NRW0HT1 LAND NRW 17.11.2023 0,625% JUMB BON EUR Y

CT NR9S XEUB DE000NRW0J22 LAND NRW 16.10.2046 1% JUMB BON EUR Y

CT NW6W XEUB DE000NRW0JF6 LAND NRW 16.03.2023 0,125% JUMB BON EUR Y

CT NW6X XEUB DE000NRW0JH2 LAND NRW 16.04.2026 0,5% JUMB BON EUR Y

CT NW6Z XEUB DE000NRW0JJ8 LAND NRW 12.05.2036 1,25% JUMB BON EUR Y

CT NR92 XEUB DE000NRW0JV3 LAND NRW 16.08.2041 0,75% JUMB BON EUR Y

CT NR9C XEUB DE000NRW0KB3 LAND NRW 16.02.2027 0,5% JUMB BON EUR Y

CT XEUB DE000NRW0KE7 LAND NRW 16.05.2047 1,65% JUMB BON EUR Y

CT NR93 XEUB DE000NRW0KF4 LAND NRW 16.06.2048 1,55% JUMB BON EUR Y

CT NR95 XEUB DE000NRW0KM0 LAND NRW 26.10.2057 1,75% JUMB BON EUR Y

CT NR9R XEUB DE000NRW1006 LAND NRW 29.04.2022 4,375% JUMB BON EUR Y

CT NR9Y XEUB DE000NRW11G0 LAND NRW 15.02.2018 4,5% JUMB BON EUR Y

CT NW6K XEUB DE000NRW2111 LAND NRW 15.10.2025 2% JUMB BON EUR Y

CT NW6L XEUB DE000NRW2152 LAND NRW 13.05.2033 2,375% JUMB BON EUR Y

CT NW6G XEUB DE000NRW21F1 LAND NRW 14.01.2021 1,5% JUMB BON EUR Y