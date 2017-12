The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT HSHC XEUB DE000HSH4MH4 HSHN 02.10.2018 1,375% JUMB BON EUR Y

CT HSHE XEUB DE000HSH4S28 HSHN 17.07.2019 0,625% JUMB BON EUR Y

CT HSHH XEUB DE000HSH4UX4 HSHN 07.10.2021 0,75% JUMB BON EUR Y

CT HSHF XEUB DE000HSH5W21 HSHN 19.11.2020 0,25% JUMB BON EUR Y

CT HSHM XEUB DE000HSH5Y29 HSHN 27.04.2023 0,375% JUMB BON EUR Y

CT HSHL XEUB DE000HSH5YK0 HSHN 24.02.2021 0,125% JUMB BON EUR Y

CT HSHP XEUB DE000HSH6KQ4 HSHN 20.07.2020 0,1% JUMB BON EUR Y

CT HV2D XEUB DE000HV2AGL5 HVP 12.09.2022 1,875% JUMB BON EUR Y

CT HV2E XEUB DE000HV2AH47 HVP 22.04.2020 1,25% JUMB BON EUR Y

CT HV2A XEUB DE000HV2AK00 HVP 09.04.2024 1,875% JUMB BON EUR Y

CT UOTA XEUB DE000HV2AL33 HVP 24.07.2023 0,75% JUMB BON EUR Y

CT 7HV3 XEUB DE000HV2AL90 HVP 17.08.2020 0,04% JUMB BON EUR Y

CT HV2B XEUB DE000HV2ALG5 HVP 12.02.2025 0,625% JUMB BON EUR Y

CT HV2G XEUB DE000HV2AMA6 HVP 16.12.2019 0,05% JUMB BON EUR Y

CT UOTC XEUB DE000HV2AMD0 HVP 01.03.2022 0,125% JUMB BON EUR Y

CT HV2F XEUB DE000HV2AMG3 HVP 09.04.2021 0,125% JUMB BON EUR Y

CT XEUB DE000HV2AMT6 HVP 04.05.2026 0,5% JUMB BON EUR Y

CT 7HV2 XEUB DE000HV2AMY6 HVP 01.10.2020 0,25% JUMB BON EUR Y

CT ZXCF XEUB DE000HV2ANM9 HVP 26.10.2023 0,125% JUMB BON EUR Y

CT WBNA XEUB DE000LB00MW9 LB BW 21.01.2019 0,1% JUMB BON EUR Y

CT WBNP XEUB DE000LB01ZE7 LB BW 21.07.2020 0,25% JUMB BON EUR Y

CT L1BA XEUB DE000LB01ZU3 LB BW 04.08.2022 0,5% JUMB BON EUR Y

CT L1BC XEUB DE000LB06CF2 LB BW 15.09.2025 0,875% JUMB BON EUR Y

CT L1BE XEUB DE000LB06DE3 LB BW 26.10.2021 0,25% JUMB BON EUR Y