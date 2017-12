The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT HHYF XEUB DE000DHY4457 DHY 20.04.2022 0,125% JUMB BON EUR Y

CT HHYA XEUB DE000DHY4556 DHY 18.11.2021 0,25% JUMB BON EUR Y

CT HHYG XEUB DE000DHY4614 DHY 22.02.2023 0,25% JUMB BON EUR Y

CT HHYH XEUB DE000DHY4648 DHY 17.05.2024 0,25% JUMB BON EUR Y

CT D7KD XEUB DE000DKB0176 DBKHYP 25.01.2018 1% JUMB BON EUR Y

CT D7KE XEUB DE000DKB0291 DBKHYP 25.02.2021 1,375% JUMB BON EUR Y

CT D7KF XEUB DE000DKB0333 DBKHYP 18.06.2024 1,625% JUMB BON EUR Y

CT D7KG XEUB DE000DKB0432 DBKHYP 19.03.2027 0,5% JUMB BON EUR Y

CT D7KB XEUB DE000DKB0440 DBKHYP 22.09.2023 0,625% JUMB BON EUR Y

CT ZZVR XEUB DE000DL19S01 DBKHYP 09.06.2026 0,5% JUMB BON EUR Y

CT ZZVS XEUB DE000DL19S68 DBKHYP 31.08.2028 0,25% JUMB BON EUR Y

CT ZZVJ XEUB DE000DL19SH3 DBKHYP 08.03.2024 0,25% JUMB BON EUR Y

CT HIBD XEUB DE000DXA1LK0 DEXIA HYPO 23.05.2018 4,75% JUMB BON EUR Y

CT HIBA XEUB DE000DXA1NV3 DEXIA HYPO 11.06.2019 1% JUMB BON EUR Y

CT HIBC XEUB DE000DXA1NW1 DEXIA HYPO 03.03.2022 0,375% JUMB BON EUR Y

CT HIBG XEUB DE000DXA1NX9 DEXIA HYPO 08.09.2021 0,05% JUMB BON EUR Y

CT EHYK XEUB DE000EH094Y1 COMCOV 04.06.2018 4,75% JUMB BON EUR Y

CT EHYJ XEUB DE000EH1A311 COMCOV 02.07.2019 4,375% JUMB BON EUR Y

CT EHYR XEUB DE000EH1ACA0 COMCOV 07.04.2021 4,125% JUMB BON EUR Y

CT HLQW XEUB DE000HLB1ZM5 HELABA 11.02.2022 0,4% JUMB BON EUR Y

CT HLQZ XEUB DE000HLB1ZP8 HELABA 22.04.2022 0,2% JUMB BON EUR Y

CT HLQ3 XEUB DE000HLB5HS1 HELABA 16.06.2021 0,14% JUMB BON EUR Y

CT HSHD XEUB DE000HSH2UT6 HSHN 23.07.2018 4,91% JUMB BON EUR Y

CT HSHK XEUB DE000HSH40E5 HSHN 22.06.2022 0,75% JUMB BON EUR Y