The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BL01 XEUB DE000BLB6H46 BAY.LB 18.04.2023 1,625% JUMB BON EUR Y

CT BL0P XEUB DE000BLB6H53 BAY.LB 08.04.2024 1,75% JUMB BON EUR Y

CT BL0Q XEUB DE000BLB6H61 BAY.LB 09.07.2021 1% JUMB BON EUR Y

CT BL0E XEUB DE000BLB6H95 BAY.LB 10.09.2025 0,875% JUMB BON EUR Y

CT BL04 XEUB DE000BLB6JA9 BAY.LB 01.12.2022 0,35% JUMB BON EUR Y

CT BL06 XEUB DE000BLB6JB7 BAY.LB 20.01.2026 0,75% JUMB BON EUR Y

CT ZZM6 XEUB DE000CZ40J26 COMCOV 27.11.2023 2% JUMB BON EUR Y

CT ZZM7 XEUB DE000CZ40JW9 COMCOV 19.10.2020 1,625% JUMB BON EUR Y

CT ZZ0X XEUB DE000CZ40KE5 COMCOV 30.09.2019 0,375% JUMB BON EUR Y

CT ZZM4 XEUB DE000CZ40KG0 COMCOV 26.01.2022 0,25% JUMB BON EUR Y

CT ZZ04 XEUB DE000CZ40KX5 COMCOV 23.07.2020 0,25% JUMB BON EUR Y

CT ZZ09 XEUB DE000CZ40KZ0 COMCOV 08.09.2025 0,875% JUMB BON EUR Y

CT ZZ10 XEUB DE000CZ40LG8 COMCOV 09.06.2026 0,5% JUMB BON EUR Y

CT ZZMB XEUB DE000CZ40LM6 COMCOV 11.07.2024 0,05% JUMB BON EUR Y

CT ZZMZ XEUB DE000CZ40LQ7 COMCOV 15.12.2026 0,125% JUMB BON EUR Y

CT ZZMF XEUB DE000CZ40LS3 COMCOV 23.02.2023 0,125% JUMB BON EUR Y

CT X0DU XEUB DE000CZ40MB7 COMCOV 24.08.2027 0,625% JUMB BON EUR Y

CT ZKYA XEUB DE000DB5DCK1 DBKHYP 07.09.2020 1,375% JUMB BON EUR Y

CT ZKYB XEUB DE000DB5DCM7 DBKHYP 01.03.2019 2,125% JUMB BON EUR Y

CT ZUXG XEUB DE000DB5DCN5 DBKHYP 08.06.2022 1,75% JUMB BON EUR Y

CT ZZY2 XEUB DE000DB5EVA0 DBKHYP 06.04.2018 3,375% JUMB BON EUR Y

CT HHYC XEUB DE000DHY3855 DHY 24.01.2018 0,875% JUMB BON EUR Y

CT HHYE XEUB DE000DHY3988 DHY 10.06.2020 1,375% JUMB BON EUR Y

CT HHYB XEUB DE000DHY4382 DHY 29.07.2019 0,625% JUMB BON EUR Y