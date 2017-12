The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT NS02 XEUB DE000A2DAHG0 LAND NIEDERS 10.01.2022 JUMB BON EUR Y

CT NS03 XEUB DE000A2DAJN2 LAND NIEDERS 01.03.2021 JUMB BON EUR Y

CT PBBF XEUB DE000A2DASJ1 DEUT PFAND BK 09.08.2021 0,05% JUMB BON EUR Y

CT XEUB DE000A2E4GS9 LAND NIEDERS 06.07.2027 0,625% JUMB BON EUR Y

CT PBBH XEUB DE000A2E4ZE9 DEUT PFAND BK 05.09.2022 0,05% JUMB BON EUR Y

CT N2EE XEUB DE000A2GSD76 LAND NIEDERS 20.09.2023 0,05% JUMB BON EUR Y

CT N2EB XEUB DE000A2GSDW1 LAND NIEDERS 13.02.2020 JUMB BON EUR Y

CT BNDA XEUB DE000A2GSM83 LAENDER 25.10.2027 0,625% JUMB BON EUR Y

CT ARLH XEUB DE000AAR0157 AARB 15.01.2018 0,875% JUMB BON EUR Y

CT ARLJ XEUB DE000AAR0165 AARB 28.06.2018 1% JUMB BON EUR Y

CT ARLB XEUB DE000AAR0173 AARB 21.01.2019 1,125% JUMB BON EUR Y

CT BHHP XEUB DE000BHY0A64 BHH 30.07.2018 0,05% JUMB BON EUR Y

CT BHHL XEUB DE000BHY0AJ1 BHH 23.04.2021 1,25% JUMB BON EUR Y

CT BHHM XEUB DE000BHY0AR4 BHH 24.06.2019 0,625% JUMB BON EUR Y

CT BHH8 XEUB DE000BHY0BA8 BHH 22.10.2020 0,125% JUMB BON EUR Y

CT BHHQ XEUB DE000BHY0BC4 BHH 22.02.2023 0,25% JUMB BON EUR Y

CT BHHR XEUB DE000BHY0BD2 BHH 15.03.2019 JUMB BON EUR Y

CT BHH1 XEUB DE000BHY0GH2 BHH 23.10.2023 0,125% JUMB BON EUR Y

CT BHHN XEUB DE000BHY0GP5 BHH 05.05.2022 0,125% JUMB BON EUR Y

CT BHH9 XEUB DE000BHY0MQ1 BHH 21.02.2025 0,375% JUMB BON EUR Y

CT BHH2 XEUB DE000BHY0MT5 BHH 05.01.2024 0,125% JUMB BON EUR Y

CT BHHJ XEUB DE000BHY1299 BHH 05.02.2018 1,125% JUMB BON EUR Y

CT BL07 XEUB DE000BLB32L8 BAY.LB 30.05.2018 0,01% JUMB BON EUR Y

CT BL0A XEUB DE000BLB6H38 BAY.LB 11.07.2022 2% JUMB BON EUR Y