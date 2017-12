The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BE05 XEUB DE000A1TNF75 LAND BERLIN 10.09.2021 1,875% JUMB BON EUR Y

CT BUGA XEUB DE000A1X2301 BULABO 15.07.2020 1,5% JUMB BON EUR Y

CT PBBC XEUB DE000A1X2566 DEUT PFAND BK 28.08.2018 1,375 JUMB BON EUR Y

CT NS0K XEUB DE000A1X28A1 LAND NIEDERS 23.07.2021 1,625% JUMB BON EUR Y

CT TN5C XEUB DE000A1X3GF6 LAND TH 04.12.2023 2% JUMB BON EUR Y

CT PBBP XEUB DE000A1X3LT7 DEUT PFAND BK 21.01.2022 1,875 JUMB BON EUR Y

CT NS0L XEUB DE000A1X3MP3 LAND NIEDERS 11.10.2023 2,125% JUMB BON EUR Y

CT NS0M XEUB DE000A1YC244 LAND NIEDERS 16.01.2024 2,125% JUMB BON EUR Y

CT BDR1 XEUB DE000A1YCQ03 LAENDERANL 23.10.2023 2,25% JUMB BON EUR Y

CT HH0E XEUB DE000A1YCQA8 FRHH 18.06.2021 1% JUMB BON EUR Y

CT N2EC XEUB DE000A2AAKB1 LAND NIEDERS 19.01.2023 0,375% JUMB BON EUR Y

CT BE03 XEUB DE000A2AAPH7 LAND BERLIN 25.08.2036 0,625% JUMB BON EUR Y

CT BE09 XEUB DE000A2AAPL9 LAND BERLIN 08.02.2027 0,625% JUMB BON EUR Y

CT BE0C XEUB DE000A2AAPM7 LAND BERLIN 05.06.2037 1,375% JUMB BON EUR Y

CT 5HSA XEUB DE000A2AAPV8 HH SPK 02.03.2022 0,1% JUMB BON EUR Y

CT WFLG XEUB DE000A2AASB4 WESTF BKB 06.06.2025 0,375% JUMB BON EUR Y

CT B11D XEUB DE000A2AASV2 LAENDERANL 14.04.2023 0,125% JUMB BON EUR Y

CT DGHJ XEUB DE000A2AAW12 DG HYPO 06.12.2024 0,05% JUMB BON EUR Y

CT WFLF XEUB DE000A2AAX45 WESTF BKB 31.08.2026 0,1% JUMB BON EUR Y

CT WFLP XEUB DE000A2BPJ45 WESTF BKB 01.03.2024 0,125% JUMB BON EUR Y

CT WFLQ XEUB DE000A2BPJ78 WESTF BKB 16.06.2026 0,5% JUMB BON EUR Y

CT WFLJ XEUB DE000A2BPJ86 WESTF BKB 30.08.2027 0,625% JUMB BON EUR Y

CT TN5D XEUB DE000A2BPJZ8 LAND TH 26.10.2026 0,2% JUMB BON EUR Y

CT 5HSB XEUB DE000A2DAFL4 HH SPK 23.05.2024 0,375% JUMB BON EUR Y