The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT PBBN XEUB DE000A1R06C5 DEUT PFAND BK 29.05.2028 2,375 JUMB BON EUR Y

CT BE02 XEUB DE000A1R06T9 LAND BERLIN 12.06.2023 1,875% JUMB BON EUR Y

CT NS0J XEUB DE000A1R0V48 LAND NIEDERS 10.01.2020 1,25% JUMB BON EUR Y

CT MV5A XEUB DE000A1R0V63 MCPOM 16.01.2023 1,75% JUMB BON EUR Y

CT HH0D XEUB DE000A1R0ZC7 FRHH 27.02.2024 1,875% JUMB BON EUR Y

CT WFLI XEUB DE000A1R1CU6 WESTF BKB 29.05.2020 1,125% JUMB BON EUR Y

CT NS0B XEUB DE000A1REYA2 LAND NIEDERS 26.09.2019 1,375% JUMB BON EUR Y

CT DGHD XEUB DE000A1REYW6 DG HYPO 29.01.2020 1,375% JUMB BON EUR Y

CT HESJ XEUB DE000A1RQB11 LAND HESSEN 10.06.2024 1,375% JUMB BON EUR Y

CT HES1 XEUB DE000A1RQBC0 LAND HESSEN 20.01.2023 1,75% JUMB BON EUR Y

CT HESW XEUB DE000A1RQBF3 LAND HESSEN 05.02.2020 1,375% JUMB BON EUR Y

CT HES5 XEUB DE000A1RQBU2 LAND HESSEN 19.09.2023 2,25% JUMB BON EUR Y

CT HES8 XEUB DE000A1RQBW8 LAND HESSEN 27.04.2018 1% JUMB BON EUR Y

CT HESD XEUB DE000A1RQC36 LAND HESSEN 25.01.2024 0,125% JUMB BON EUR Y

CT HESE XEUB DE000A1RQC69 LAND HESSEN 07.04.2027 0,625% JUMB BON EUR Y

CT HESB XEUB DE000A1RQCA2 LAND HESSEN 10.12.2024 0,875% JUMB BON EUR Y

CT HESS XEUB DE000A1RQCG9 LAND HESSEN 10.03.2022 0,375% JUMB BON EUR Y

CT HES9 XEUB DE000A1RQCJ3 LAND HESSEN 10.03.2023 0,375% JUMB BON EUR Y

CT HESZ XEUB DE000A1RQCL9 LAND HESSEN 17.02.2025 0,5% JUMB BON EUR Y

CT HES6 XEUB DE000A1RQCP0 LAND HESSEN 10.06.2025 0,25% JUMB BON EUR Y

CT HESA XEUB DE000A1RQCQ8 LAND HESSEN 14.10.2019 0,125% JUMB BON EUR Y

CT HES3 XEUB DE000A1RQCT2 LAND HESSEN 04.07.2022 0,375% JUMB BON EUR Y

CT HES7 XEUB DE000A1RQCY2 LAND HESSEN 06.07.2026 0,375% JUMB BON EUR Y

CT SA5C XEUB DE000A1TNA47 LAND SANHALT 25.04.2023 1,625% JUMB BON EUR Y