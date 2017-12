The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT WFLN XEUB DE000A161ZU5 WESTF BKB 24.03.2023 0,2% JUMB BON EUR Y

CT BE0B XEUB DE000A168023 LAND BERLIN 19.05.2032 1% JUMB BON EUR Y

CT BE0A XEUB DE000A168031 LAND BERLIN 11.12.2024 JUMB BON EUR Y

CT XEUB DE000A1680Q1 BREMEN 06.06.2019 JUMB BON EUR Y

CT BU2A XEUB DE000A1684R1 LAENDERANL 01.10.2020 0,25% JUMB BON EUR Y

CT BN2E XEUB DE000A1A6K25 LANDER 07.10.2019 3,5% JUMB BON EUR Y

CT PBBA XEUB DE000A1A6LM2 DEUT PFAND BK 22.10.2019 4% JUMB BON EUR Y

CT DPBH XEUB DE000A1C9558 DPB 15.02.2021 3,625% JUMB BON EUR Y

CT B1RC XEUB DE000A1ELUD7 LAND BRANDB 15.06.2021 3,5% JUMB BON EUR Y

CT HH0A XEUB DE000A1H3EM7 FRHH 26.09.2022 1,875% JUMB BON EUR Y

CT HH0C XEUB DE000A1H3EP0 FRHH 28.05.2018 0,875% JUMB BON EUR Y

CT BL2B XEUB DE000A1K01Z2 LANDER 21.09.2018 2,375% JUMB BON EUR Y

CT BE0M XEUB DE000A1K0FR4 LAND BERLIN 17.08.2021 3,125% JUMB BON EUR Y

CT SA5G XEUB DE000A1KQYE3 LAND SANHALT 06.04.2021 3,75% JUMB BON EUR Y

CT HESN XEUB DE000A1KRA18 LAND HESSEN 23.08.2021 3% JUMB BON EUR Y

CT HESU XEUB DE000A1KRBE9 LAND HESSEN 19.06.2020 1,75% JUMB BON EUR Y

CT I0DB XEUB DE000A1KRJD4 INGDI 13.03.2019 2% JUMB BON EUR Y

CT PBBE XEUB DE000A1MLUW0 DEUT PFAND BK 03.06.2019 2,125 JUMB BON EUR Y

CT WFLA XEUB DE000A1MLZQ1 WESTF BKB 29.03.2022 2,5% JUMB BON EUR Y

CT BE01 XEUB DE000A1PGNM9 LAND BERLIN 28.08.2020 1,5% JUMB BON EUR Y

CT B1RF XEUB DE000A1PGSJ4 LAND BRANDB 12.02.2020 1,5% JUMB BON EUR Y

CT BL2C XEUB DE000A1PGZ58 LAENDERANL 13.06.2022 1,75% JUMB BON EUR Y

CT BUSA XEUB DE000A1R01Z7 LAENDERANL 31.01.2023 1,75% JUMB BON EUR Y

CT PBBM XEUB DE000A1R0527 DEUT PFAND BK 18.03.2020 1,5% JUMB BON EUR Y