The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT B11C XEUB DE000A13R889 LAENDERANL 30.09.2024 1,125% JUMB BON EUR Y

CT WFLC XEUB DE000A13SR38 WESTF BKB 18.01.2030 0,875% JUMB BON EUR Y

CT PBBD XEUB DE000A13SV81 DEUT PFAND BK 30.07.2020 0,25% JUMB BON EUR Y

CT DGHF XEUB DE000A13SW15 DG HYPO 10.09.2018 0,025% JUMB BON EUR Y

CT PBBS XEUB DE000A13SWB2 DEUT PFAND BK 27.11.2020 0,125 JUMB BON EUR Y

CT PBBT XEUB DE000A13SWC0 DEUT PFAND BK 19.01.2023 0,5% JUMB BON EUR Y

CT PBBU XEUB DE000A13SWE6 DEUT PFAND BK 01.03.2022 0,2% JUMB BON EUR Y

CT PBBV XEUB DE000A13SWG1 DEUT PFAND BK 20.04.2035 1,25% JUMB BON EUR Y

CT DGHE XEUB DE000A13SWZ1 DG HYPO 05.06.2024 0,625% JUMB BON EUR Y

CT NS0C XEUB DE000A14J1C8 LAND NIEDERS 20.01.2025 0,625% JUMB BON EUR Y

CT BE08 XEUB DE000A14J3F7 LAND BERLIN 22.04.2025 0,25% JUMB BON EUR Y

CT BU4A XEUB DE000A14J421 LAENDERANL 05.02.2025 0,5% JUMB BON EUR Y

CT WFLM XEUB DE000A14J5J4 WESTF BKB 01.04.2027 0,5% JUMB BON EUR Y

CT LBWJ XEUB DE000A14JYT7 LAND BW 16.01.2025 0,625% JUMB BON EUR Y

CT LBWK XEUB DE000A14JYW1 LAND BW 09.02.2027 0,625% JUMB BON EUR Y

CT WFLD XEUB DE000A14KK32 WESTF BKB 29.07.2022 0,5% JUMB BON EUR Y

CT DGHG XEUB DE000A14KKJ5 DG HYPO 30.09.2022 0,125% JUMB BON EUR Y

CT DGHH XEUB DE000A14KKM9 DG HYPO 31.03.2026 0,375% JUMB BON EUR Y

CT BE04 XEUB DE000A14KQW5 LAND BERLIN 15.07.2020 0,25% JUMB BON EUR Y

CT NS0P XEUB DE000A161T67 LAND NIEDERS 10.06.2020 0,29% JUMB BON EUR Y

CT 14BK XEUB DE000A161UU6 LAENDERANL 23.06.2020 0,375% JUMB BON EUR Y

CT NS0N XEUB DE000A161YU8 LAND NIEDERS 12.08.2019 0,125% JUMB BON EUR Y

CT XEUB DE000A161ZL4 WESTF BKB 27.10.2023 0,625% JUMB BON EUR Y

CT WFLE XEUB DE000A161ZQ3 WESTF BKB 02.02.2026 0,75% JUMB BON EUR Y