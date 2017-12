The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.12.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.12.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BE0F XEUB DE000A0KAV21 LAND BERLIN 25.04.2022 4,25% JUMB BON EUR Y

CT BHH7 XEUB DE000A0N3YJ4 BHH 03.05.2019 4,5% JUMB BON EUR Y

CT DPBE XEUB DE000A0WMBH0 DPB 31.03.2020 3,375% JUMB BON EUR Y

CT HESL XEUB DE000A0Z1Q49 LAND HESSEN 12.04.2021 3,75% JUMB BON EUR Y

CT HES2 XEUB DE000A0Z1QH4 LAND HESSEN 10.03.2020 3,5% JUMB BON EUR Y

CT HESG XEUB DE000A0Z1QS1 LAND HESSEN 22.09.2020 2,75% JUMB BON EUR Y

CT PBBQ XEUB DE000A11QAP6 DEUT PFAND BK 25.03.2019 1% JUMB BON EUR Y

CT DGHA XEUB DE000A11QBA6 DG HYPO 21.07.2021 0,875% JUMB BON EUR Y

CT B1RE XEUB DE000A11QE86 LAND BRANDB 19.10.2026 0,25% JUMB BON EUR Y

CT BE06 XEUB DE000A11QEJ1 LAND BERLIN 03.06.2024 1,625% JUMB BON EUR Y

CT B1RD XEUB DE000A11QER4 LAND BRANDB 28.05.2024 1,625% JUMB BON EUR Y

CT B1RA XEUB DE000A11QEW4 LAND BRANDB 27.01.2025 0,625% JUMB BON EUR Y

CT HBBC XEUB DE000A11QJ16 BREMEN 03.03.2025 0,5% JUMB BON EUR Y

CT HBBA XEUB DE000A11QJU7 BREMEN 18.03.2024 1,875% JUMB BON EUR Y

CT HBBB XEUB DE000A11QJW3 BREMEN 28.04.2021 1,375% JUMB BON EUR Y

CT SA5J XEUB DE000A11QP00 LAND SANHALT 10.04.2024 1,875% JUMB BON EUR Y

CT B11B XEUB DE000A11QQ25 LAENDERANL 14.05.2024 1,75% JUMB BON EUR Y

CT NS0A XEUB DE000A12T4B4 LAND NIEDERS 18.08.2022 1% JUMB BON EUR Y

CT DGHB XEUB DE000A12T606 DG HYPO 21.01.2021 0,25% JUMB BON EUR Y

CT MV5C XEUB DE000A12TWL1 MCPOM 18.06.2024 1,625% JUMB BON EUR Y

CT WFLK XEUB DE000A12UGG2 WESTF BKB 18.09.2024 1,125% JUMB BON EUR Y

CT WFLB XEUB DE000A12UGK4 WESTF BKB 20.11.2019 0,25% JUMB BON EUR Y

CT BE07 XEUB DE000A13R6X4 LAND BERLIN 11.11.2022 0,75% JUMB BON EUR Y

CT BE0S XEUB DE000A13R6Z9 LAND BERLIN 10.02.2025 0,5% JUMB BON EUR Y