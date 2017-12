Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Telekom und die schwedische Tele2 agieren am niederländischen Telekommunikationsmarkt künftig gemeinsam. Sie werden nach Angaben der Tele2 Group die Firmen Tele2 Netherlands und T-Mobile Netherlands zusammenlegen. An dem fusionierten Unternehmen werden die Schweden 25 Prozent halten, die Telekom die restlichen 75 Prozent. Der Bonner DAX-Konzern zahle Tele2 190 Millionen Euro in bar, hieß es weiter.

Das neue Unternehmen werde rund 5 Millionen Kunden haben, der Umsatz läge bei etwa 2 Milliarden Euro. Die Synergien werden auf mehr als 1 Milliarde Euro veranschlagt.

Tele2 and T-Mobile konkurrierten derzeit in den Niederlanden gegen zwei Player, die mehr als 80 Prozent des Marktes kontrollierten, so die Schweden weiter.

Die Transaktion soll vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen im zweiten Halbjahr 2018 abgeschlossen werden.

