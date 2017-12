LONDON (Dow Jones)--Die Führungskrise beim Flugzeugbauer Airbus verschärft sich: Unternehmenschef Tom Enders habe dem Verwaltungsrat gesagt, das Unternehmen bei Auslaufen seines Vertrages im April 2019 zu verlassen, und die Nummer 2 im Top-Management, COO Fabrice Bregier, wolle schon im Februar 2018 gehen, teilte Airbus mit.

Das Ausscheiden der beiden Manager beendet wochenlange Spekulationen über ihre Zukunft an der Unternehmensspitze. Airbus befindet sich in der tiefsten Krise seit mehr als einer Dekade. Die Fluktuation im Management ist hoch wie nie, und der Flugzeugbauer muss sich mit Korruptionsvorwürfen und anderen Anschuldigungen in zahlreichen Ländern wie den USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland auseinandersetzen.

December 15, 2017

