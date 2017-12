Zürich - MoneyPark, gegründet 2012 und bereits jetzt der grösste, unabhängige Hypothekarvermittler der Schweiz, bietet Kunden neu auch Unterstützung bei der Suche nach Immobilien an. Anders als gewöhnliche Suchportale nutzt MoneyPark dafür eine Meta-Suche aller Suchportale, reichert diese zusätzlich mit Mikrolokationsdaten an und matcht passende Objekte mit den Suchkriterien seiner Kunden. So können Kunden einfach und unkompliziert von einer grösstmöglichen Auswahl an Angeboten profitieren und Verkäufer respektive Makler ihre Objekte direkt und kostenfrei dem Kundenstamm von MoneyPark anbieten.

«Immer wieder verlieren unsere Kunden aufgrund der hohen Marktdynamik beim Kauf und Verkauf von Immobilien ihr Traumobjekt. Immer mehr Kunden fragen uns nach ihrer Finanzierbarkeitsanalyse nach passenden Objekten. Wir möchten unsere Kunden bei der Suche bestmöglich unterstützen und ihnen den Zugang zu unserem Maklernetzwerk öffnen,» erklärt Stefan Heitmann, CEO von MoneyPark den Schritt. MoneyPark bietet Kunden neu zwei Möglichkeiten, sich geeignete Objekte vorschlagen zu lassen. Einerseits scannt MoneyPark in Kooperation mit dem BigData Unternehmen PriceHubble täglich sämtliche Immobilienportale. Diese Meta-Suchergebnisse werden von MoneyPark dann mit den Suchkriterien seiner Kunden abgeglichen. Der Vorteil für den Kunden: Statt auf jedem Immobilienportal ein Suchabo zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...