SINGAPUR/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar 63,39 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Januar-Lieferung stieg um 14 Cent auf 57,18 Dollar.

Starke Impulse blieben zunächst aus. Größtes Thema am Markt bleibt der Streit zwischen dem Ölkartell Opec und seinen Verbündeten einerseits und amerikanischen Förderern andererseits. Zwar hat es die Opec zusammen mit Russland geschafft, die Rohölreserven der Industrienationen mit Hilfe einer Fördergrenze zu verringern und so die Ölpreise anzuheben. Namhafte Organisationen gehen aber von einem weiteren Anstieg der amerikanischen Rohölförderung aus. Das würde der Opec-Strategie zuwiderlaufen und könnte die Ölpreise unter Druck setzen./bgf/jha/

