Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1785 USD und damit etwas mehr als in der Nacht. Zum Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,1643 kaum verändert. Der Dollar kostet am Morgen 0,9881 CHF und damit etwas mehr als am Vorabend. Unter moderatem Druck stand am Freitag der amerikanische Dollar. Am Markt wurden neuerliche ...

