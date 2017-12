Das europäische Zugsicherungssystem ETCS gilt als Wunderwaffe gegen den Stau auf der Schiene. Doch ausgerechnet Deutschland hinkt hinterher.

Der Ausbau des Zugsicherungssystems ETCS habe sich in Deutschland "dramatisch verzögert", sagte Markus Hecht, Professor an der Technischen Universität in Berlin, der WirtschaftsWoche. "Deutschland hat die meisten Grenzübergänge auf der Schiene in Europa, aber hat sich nicht an der einheitlichen Gestaltung des ETCS beteiligt." Laut Verband der Bahnindustrie sind derzeit erst ...

