Zürich - Die TUI Suisse Ltd übernimmt Cruisetour AG und Croisimonde AG zusammen als marktführende Vermittler von Kreuzfahrtreisen in der Schweiz. Mit dieser Akquisition kann TUI Suisse ihre Marktposition als einer der führenden Reiseveranstalter in der Schweiz weiter ausbauen und die konzernweite Wachstumsstrategie unterstreichen, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte.



Zürich - TUI Suisse erwirbt 100 Prozent der Aktien von Cruisetour AG und Croisimonde AG von deren bisherigen Eigentümern. Cruisetour AG ist in der Schweiz seit 15 Jahren operativ tätig und einer der führenden Reisevermittler für Kreuzfahrtreisen in der Deutschschweiz und der Romandie. Die beiden Gesellschaften ...

