Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Führungskrise beim Flugzeugbauer Airbus verschärft sich: Unternehmenschef Tom Enders habe dem Verwaltungsrat gesagt, das Unternehmen bei Auslaufen seines Vertrages im April 2019 zu verlassen, und die Nummer 2 im Top-Management, COO Fabrice Bregier, wolle schon im Februar 2018 gehen, teilte Airbus mit. Das Ausscheiden der beiden Manager beendet wochenlange Spekulationen über ihre Zukunft an der Unternehmensspitze. Airbus befindet sich in der tiefsten Krise seit mehr als einer Dekade. Die Fluktuation im Management ist hoch wie nie, und der Flugzeugbauer muss sich mit Korruptionsvorwürfen und anderen Anschuldigungen in zahlreichen Ländern wie den USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland auseinandersetzen. Enders wird in der Airbus-Mitteilung mit den Worten zitiert, er habe die Verantwortung, eine sanfte Nachfolgeregelung zu gewährleisten, "wenn die Zeit reif ist". Der Konzern brauche "frische Köpfe" für das kommende Jahrzehnt. Der Vertrag mit dem 58-jährigen Enders läuft bis zur Hauptversammlung im April 2019. Zum Ausscheiden von Bregier hieß es von Airbus, er wolle am Auswahlprozess eines neuen CEO nicht teilnehmen. Stattdessen gehe er schon im Februar 2018, um "andere Interessen" zu verfolgen. Bregier war für die zivile Flugzeugsparte zuständig, die den Großteil zum Konzernumsatz und -gewinn beiträgt. Nachfolger von Bregier als Präsident der Zivilflugzeugsparte wird Guillaume Faury, der aktuell die Helikoptersparte leitet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

09:00 DE/Siemens AG, Innovation Day, Digitalisierungs- und Innovationsstrategie, München

Im Laufe des Tages:

DE/Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, BER-Chef Lütke Daldrup schlägt AR "einen unternehmerisch verantwortlichen Termin zur Inbetriebnahme" vor, Berlin

DIVIDENDENABSCHLAG

KWS Saat SE 3,20 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index Dezember PROGNOSE: +18,0 zuvor: +19,4 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,2% zuvor: 77,0%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 22.553,22 -0,62 Schanghai-Composite 3.263,73 -0,89 DAX 13.068,08 -0,44 DAX-Future 13.035,00 -0,38 XDAX 13.035,84 -0,14 MDAX 26.071,02 -0,43 TecDAX 2.535,83 -0,01 EuroStoxx50 3.556,22 -0,71 Stoxx50 3.186,85 -0,55 Dow-Jones 24.508,66 -0,31 S&P-500-Index 2.652,01 -0,41 Nasdaq-Comp. 6.856,53 -0,28 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,52 +8

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas schwächeren Tendenz in Europa rechnen Händler am Freitag. Der Kursrückgang an Wall Street dürfte auch hier die Laune verderben. Stimmungsdämpfer in den USA waren Sorgen über ein Scheitern der US-Steuerreform. Weil es marktstützende Aussagen seitens der US-Notenbank oder der EZB in dieser Woche nicht gegeben habe, bleibe der Markt insgesamt nun sich selbst überlassen. Damit könnten Gewinnmitnahmen überwiegen. Druck könnte es auf SAP und andere Aktien von Unternehmen mit Cloud-Geschäft geben nach dfen Zahlen von Oracle. Denn beim Wachstum des Cloud-Geschäfts habe Oracle die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt, heißt es.

Rückblick: Leichter - Das Ergebnis der EZB-Sitzung enthielt keine Überraschungen und gab den europäischen Börsen daher keine Impulse. Zwar animierte die EZB mit erhöhten Wachstumsschätzungen die Anleger vorübergehend zu Käufen, doch ließ das Interesse bald wieder nach. Unter den Einzelwerten verloren Atos 2,7 Prozent, nachdem die niederländische Gemalto das Übernahmeangebot von Atos als zu niedrig abgelehnt hatte. Gemalto sanken um 0,2 Prozent. Sports Direct brachen um 9,5 Prozent ein, nachdem der Sportartikel-Einzelhändler einen im Vorjahresvergleich kräftig gesunkenen Vorsteuergewinn gemeldet hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Innogy litten weiter unter der Gewinnwarnung vom Vortag und verloren 5,7 Prozent. Zahlreiche Analysten hatten nach der Warnung und dem darauffolgenden Kursdebakel ihre Kursziele gesenkt. Für die Aktie der Innogy-Mutter RWE ging es um 4,4 Prozent weiter nach unten. Steinhoff brachen um 13,3 Prozent ein, nachdem der Möbelhändler mitgeteilt hatte, dass im Zuge des Skandals um Bilanzunregelmäßigkeiten auch die Bilanz für das 2016 beendete Geschäftsjahr überprüft werden müsse. SGL verloren 6,6 Prozent. Die Commerzbank hatte die Aktie auf "Reduce" gesenkt. In der dritten Reihe sprang der Kurs von Baumot um 16,5 Prozent an. Der Anbieter von Abgasnachbehandlungstechnik hat einen Auftrag zur Nachrüstung von rund 100 Berliner Stadtbussen erhalten.

XETRA-NACHBÖRSE

SAP reagierten laut einer Händlerin von Lang & Schwarz nicht auf die Zahlen des US-Wettbewerbers Oracle, die dieser nach Börsenschluss in den USA veröffentlichte.

USA / WALL STREET

Etwas leichter - Befürchtungen, dass die US-Steuerreform scheitern könnte, beendeten die Rekordserie an der Wall Street. Ein republikanischer Senator hatte gedroht, dem Gesetzesentwurf seine Zustimmung zu verweigern, falls er nicht auch einen höhern Kinder-Freibetrag vorsehe. Zuvor hatten gute Daten zu Einzelhandelsumsätzen und Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe den Dow auf ein neues Allzeithoch getrieben. Gesucht waren Medienwerte, nachdem Walt Disney die Übernahme von 21st Century Fox angekündigt hatte. 21st Century Fox stiegen um 6,5 Prozent und Walt Disney um 2,8 Prozent. Unter den weiteren Branchenaktien legten CBS um 1,7 Prozent zu und Viacom um 0,6 Prozent. Teva Pharmaceuticals Industries sprangen um 10,2 Prozent an. Der israelische Pharmakonzern hatte zusätzliche Restrukturierungsschritte angekündigt. Rund 14.000 Stellen sollen gestrichen werden. Ein positiver Ausblick auf das laufende vierte Quartal und das kommende Jahr verhalf Delta Air Lines zu einem Plus von 3 Prozent.

Die Notierungen am Anleihemarkt gaben nach den guten US-Konjunkturdaten zunächst deutlicher nach, verringerten ihre Verluste aber, als die Wall Street ins Minus drehte.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.45 Uhr EUR/USD 1,1784 +0,2% 1,1765 1,1771 EUR/JPY 132,24 +0,0% 132,22 132,50 EUR/CHF 1,1648 +0,0% 1,1645 1,1655 GBP/EUR 1,1406 -0,0% 1,1411 1,1406 USD/JPY 112,23 -0,1% 112,38 112,57 GBP/USD 1,3440 +0,1% 1,3423 1,3427 Bitcoin BTC/USD 17.221,63 +5,3% 16.359,88 16.306,87

Der Euro geriet mit den Ausführungen der EZB vor allem zu den kaum veränderten Inflationsprognosen unter Druck. EZB-Präsident Mario Draghi hob zwar die Wachstumsprognose für die Eurozone an, betonte aber zugleich, dass weiter reichlich Unterstützung von der Geldpolitik nötig sei und die Inflation auch bis 2020 nicht den Zielwert von 2,0 Prozent erreichen dürfte. Zugleich bekam der Dollar Rückenwind von überwiegend positiven US-Konjunkturdaten. Am Vortag hatte die US-Währung noch unter der Prognose der Fed gelitten, die unverändert für das kommende Jahr mit einer andauernd niedrigen Teuerung rechnet. Der Euro fiel vom Tageshoch um 1,1860 zurück auf 1,1770 Dollar. Im späten US-Handel wurden knapp 1,18 Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,22 57,04 +0,3% 0,18 +0,4% Brent/ICE 63,40 63,31 +0,1% 0,09 +8,2%

Die Ölpreise zeigten sich volatil. Letztlich stützte der Umstand, dass das wegen eines Lecks vorübergehend stillgelegte Forties-Pipeline-System in der Nordsee voraussichtlich drei Wochen den Betrieb unterbrechen wird. Das bedeutet, dass etwa 8 Millionen Barrel Öl weniger auf den Markt gelangen dürften. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich zum Settlement um 0,8 Prozent auf 57,04 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent stieg um 1,4 Prozent auf 63,31 Dollar. Zeitweise belastete die Sorge vor einem Überangebot die Preise. Laut der Internationalen Energie-Agentur (IEA) ist das globale Erdölangebot auf den höchsten Stand seit einem Jahr geklettert.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,44 1.254,38 +0,1% +1,06 +9,0% Silber (Spot) 15,93 15,90 +0,2% +0,03 +0,0% Platin (Spot) 881,40 883,00 -0,2% -1,60 -2,5% Kupfer-Future 3,04 3,05 -0,2% -0,01 +20,5%

Die Erholung des Dollar bremste den Goldpreis, der am Mittwoch kräftig zugelegt hatte. Die Feinunze sank um 0,2 Prozent auf 1.253 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank ist nach einer sechsmonatigen Pause erneut tätig geworden und hat ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 7,25 Prozent erhöht.

KONJUNKTUR FRANKREICH

Die französische Notenbank hat die Prognosen für das Wirtschaftswachstum angehoben. Für dieses Jahr rechnet sie mit einem BIP-Anstieg von 1,8 Prozent, 2018 soll es um 1,7 Prozent wachsen. In der Juni-Prognose war die Notenbank noch von 1,3 und 1,5 Prozent ausgegangen.

KONJUNKTUR JAPAN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 15, 2017 01:43 ET (06:43 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.