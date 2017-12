TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag trotz robuster Konjunkturdaten aus Japan schwächer tendiert. Am Markt überwog die Unsicherheit mit Blick auf die geplante US-Steuerreform.

So fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Handelsschluss um 0,62 Prozent auf 22 553,22 Punkte. Am Montag hatte der Nikkei noch den höchsten Schlussstand seit 1992 erreicht. Seither war er aber Stück für Stück abgebröckelt. Auf Wochensicht gab der japanische Leitindex etwas mehr als ein Prozent nach.

Robuste Konjunkturdaten konnten die Stimmung nicht wirklich heben. Unter den Managern der japanischen Großindustrie verbesserte sich die Stimmung laut der am Morgen veröffentlichten Quartalsumfrage ("Tankan") der Bank von Japan im fünften Quartal in Folge. Sie ist nun so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr.

In China überwogen ebenfalls die Kursverluste: Der CSI 300 , der die 300 wichtigsten Werte aus Festland-China umfasst, schloss 1,1 Prozent schwächer. Damit rutschte der CSI 300 auch mit Blick auf die gesamte Woche ins Minus. Auch der Hang Seng in Hongkong gab am Freitag deutlich nach.

Die Anleger an der Wall Street hatten nach der jüngsten Rally am Donnerstag eine Verschnaufpause eingelegt. Dort hatte sich zuletzt wieder etwas Unsicherheit mit Blick auf die geplante US-Steuerreform breit gemacht.

Am Markt wurden neuerliche Zweifel an einer Verabschiedung der geplanten Steuerreform genannt. Der einflussreiche Senator Marco Rubio hatte gedroht, die Reform nicht zu unterstützen, falls nicht eine spezielle Regelung in der Familienbesteuerung (Child Tax Credt) stärker berücksichtigt werde. Die Senatsmehrheit der republikanischen Partei von Präsident Donald Trump ist ohnehin hauchdünn./jha/zb

