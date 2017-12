Ergomed gibt Veränderungen im Vorstand bekannt: Stephen Stamp zum CEO und Jan Petracek zum COO ernannt

London, UK - 15. Dezember 2017: Ergomed plc (LSE: ERGO; Xetra: 2EM GR) ("Ergomed" oder "das Unternehmen"), ein Unternehmen, das pharmazeutische Dienstleistungen anbietet und sich der Entwicklung neuer Wirkstoffe widmet, gibt heute einen Wechsel im Vorstand und im Management-Team der Gesellschaft bekannt. Mit sofortiger Wirkung wird Stephen Stamp zum Chief Executive Officer (CEO) und Dr. Jan Petracek zum Chief Operating Officer (COO) und Vorstandsmitglied ernannt. Dr. Dan Weng hat sich entschieden, mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als CEO zurückzutreten.

Stephen Stamp ist seit Januar 2016 Chief Financial Officer (CFO) und Vorstandsmitglied der Ergomed. Davor war er über 30 Jahre im Bereich Corporate Finance und in der Geschäftsleitung von sowohl börsennotierten als auch privaten Unternehmen aus Großbritannien und den USA tätig. Er war in leitenden Funktionen in zahlreichen Healthcare Unternehmen in Großbritannien und den USA beschäftigt und hat als CFO bei Shire den Börsengang an die Londoner Wertpapier Börse (London Stock Exchange) und die NASDAQ sowie eine Reihe großer Akquisitionen geleitet. Die Position des CFO wird neu besetzt. Andrew Mackie verbleibt in seiner Position als Chief Business Officer und Dr. Miroslav Reljanovic Executive Vice-Chairman der Gesellschaft.

Dr. Jan Petracek ist seit April 2017 als CEO bei der auf Pharmakovigilanz spezialisierten Ergomed-Tochter PrimeVigilance beschäftigt. Er trat dem Unternehmen im November 2016 infolge der Akquisition der European PharmInvent Services s.r.o. bei, die er als CEO leitete. Dr. Petracek war zuvor als Leiter der Risikomanagement-Abteilung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA und als Leiter der Abteilung Pharmacovigilance, Strategy and Development beim Staatlichen Institut für Arzneimittelkontrolle in Tschechien tätig.

Peter George, Chairman der Ergomed, sagte: "Stephen verfügt über eine außergewöhnlich umfangreiche Geschäftserfahrung und hat ein profundes Verständnis von Ergomed und seinen Märkten erworben. Seine Ernennung zum CEO steht im Einklang mit der strategischen Ausrichtung Ergomeds, und das Unternehmen wird diese Strategie weiterhin umsetzen. Ich freue mich außerdem, dass Jan dem Vorstand als COO beitritt. Seit er im Jahr 2016 zu Ergomed kam, hat er für die Geschäftsführung des Unternehmens einen erheblichen Mehrwert geschaffen. Mit seiner Vision und seinem Antrieb hat er für das Pharmakovigilanzgeschäft einen erheblichen Beitrag geleistet. In diesem Geschäftsbereich übertrifft Ergomed das Wachstum eines stark wachsenden Marktes weiterhin deutlich. Wir freuen uns auf seine Unterstützung in unserem gesamten Service-Business und im Unternehmen insgesamt.

Ich danke Dan für seinen Beitrag in diesem Jahr und wünsche ihm für seine zukünftigen Herausforderungen alles Gute."

Dr. Jan Petracek ist 42 Jahre alt und hält derzeit die folgenden Aufsichtsratsmandate. Darüber hinaus hatte er in den vergangenen fünf Jahren keine weiteren Aufsichtsratsmandate inne.

Aktuelle European Pharminvent Services s.r.o. Pharminvent regulatory Auf- s.r.o. PrimeVigilance d.o.o. Beograd-Novi Beograd sichts- PrimeVigilance Inc. PRIMEVIGILANCE LIMITED PrimeVigilance ratsman- Zagreb d.o.o. SOUND OPINION LIMITED date Dr. Jan Petracek besitzt 367.597 Stammaktien des Unternehmens im Nennwert von jeweils 1 Penny.

Ergomed bestätigt, dass es im Zusammenhang mit Dr. Petraceks Ernennung keine weiteren Angaben gibt, die gemäß Rule 17 oder Schedule Two Paragraph (g) der AIM-Regeln für Unternehmen veröffentlicht werden müssen.

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten Informationsbereitstellung.

- ENDE -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG Medienkontakt für Deutschland & Investor Relations Kontinentaleuropa

Anne Hennecke Tel.: +49 211 529252 22 anne.hennecke@mc-services.eu

Über Ergomed Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie an und entwickelt Medikamente sowohl in Eigenregie als auch im Rahmen von Partnerschaften. Das schnell wachsende, profitable Dienstleistungsangebot umfasst alle Phasen der klinischen Entwicklung. Darüber hinaus bietet Ergomed die Überwachung der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach der Zulassung (Pharmakovigilanz) an. Seine mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung setzt Ergomed zudem ein, um ein wachsendes Portfolio an Partnerschaften und Programmen zur Arzneimittelentwicklung aufzubauen, darunter proprietäre Produkte zur Blutungskontrolle bei Operationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: http://ergomedplc.com.

