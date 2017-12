Eine Wahl im Süden der USA und eine Abstimmung im Unterhaus in London bedrohen Steuerreform und BREXIT. Anleger sollten hierauf ein Auge haben.

Erstaunliche Neuigkeiten

Das tiefkonservative Alabama hat es geschafft, einen als rechtsextremen Theokrat beschriebenen Richter, der sich Berichten zufolge an Minderjährigen vergriffen hat, knapp nicht zu wählen. Jetzt wird der siegreiche Demokrat überraschend nach Washington in den Senat geschickt.



Das bedeutet, dass es nun noch schwieriger wird, im Kongress Mehrheiten zu finden für die vom Weißen Haus vorangetriebene Steuerreform. Ober- und Unterhaus müssen sich dort koordinieren und schon ein Abweichler kann zukünftig ausreichen, damit der Deal platzt. Das wäre eine ...

