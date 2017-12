STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT

For Immediate Release 15 December 2017

PowerShares Global Funds Ireland plc

Dividend declaration

The Directors of PowerShares Global Funds Ireland plc have declared the following dividends for the first quarter of the financial year to 30 September 2018:

Announcement Date: 15 December 2017

Ex-Dividend Date: 28 December 2017

Record Date: 29 December 2017

Payment Date: 31 January 2018

Fund Currency Dividend

per share PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS ETF - Class US Dollar

ISIN :IE00BD0Q9673 USD 0.3716 PowerShares S&P500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF - Class US Dollar

ISIN :IE00BWTN6Y99 USD 0.2480 PowerShares EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF - Class US Dollar

ISIN :IE0032077012 USD 0.2461 PowerShares FTSE UK High Dividend Low Volatility UCITS ETF - Class Sterling

ISIN :IE00BYYXBD20 GBP 0.2348 PowerShares FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF - Class US Dollar

ISIN :IE00BYYXBF44 USD 0.2174 PowerShares Global Buyback Achievers UCITS ETF - Class US Dollar

ISIN :IE00BLSNMW37 USD 0.1202 PowerShares S&P 500 QVM UCITS ETF - Class US Dollar

ISIN :IE00BDZCKK11 USD 0.0981 PowerShares FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF - Class Sterling

ISIN :IE00B23LNN70 GBP 0.0897 PowerShares FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF - Class US Dollar

ISIN :IE00B23LNQ02 USD 0.0837 Powershares S&P 500 VEQTOR UCITS ETF - Class US Dollar

ISIN :IE00BX8ZXS68 USD 0.0814 PowerShares FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF - Class US Dollar

ISIN :IE00B23D8S39 USD 0.0720 PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF - Class Euro

ISIN :IE00BZ4BMM98 EUR 0.0685 PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF - Class US Dollar

ISIN :IE00B23D9240 USD 0.0619 PowerShares FTSE RAFI Europe UCITS ETF - Class Euro

ISIN :IE00B23D8X81 EUR 0.0325 PowerShares FTSE RAFI Europe Mid-Small UCITS ETF - Class Euro

ISIN :IE00B23D8Y98 EUR 0.0259 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF - Class US Dollar

ISIN :IE00B23D9570 USD 0.0190

Enquiries

Davy's +353 1 614 8933

Invesco PowerShares +44 207 065 3897