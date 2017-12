Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Die Stimmung der großen japanischen Industriekonzerne ist derzeit so gut wie seit elf Jahren nicht. Der von der Notenbank ermittelte Tankan-Index erreichte im laufenden Quartal einen Wert von 25. Das ist der höchste Wert seit Dezember 2006. Im Vorquartal hatte der Index noch bei 22 notiert. Die Industriekonzerne Japans profitieren von einer soliden Gewinnentwicklung, dem Wachstum der Weltwirtschaft und auch der seit sieben Quartalen wachsenden Binnenkonjunktur. Mit dem Indexwert von 25 übertraf der Tankan die Erwartungen der Volkswirte, die im Schnitt nur mit einem Plus von 24 gerechnet hatten. Der Indexwert ergibt sich aus der Zahl der Unternehmen, die das aktuelle Geschäftsumfeld für günstig halten, abzüglich der Unternehmen, die von einem schwachen Umfeld ausgehen. Laut der Umfrage gehen die Industriekonzerne davon aus, ihre Gewinne im Geschäftsjahr per Ende März um 15 Prozent zu steigern, während die vorangegangene Umfrage nur auf ein Plus von 4,7 Prozent gekommen war.

TAGESTHEMA II

Der US-Softwarekonzern Oracle hat in seinem zweiten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als vor einem Jahr, das Geschäft mit Cloud-Dienstleistungen wuchs allerdings nicht so stark wie erwartet. Und auch im laufenden Quartal wird es nicht so stark wachsen wie es Beobachter bisher erwartet hatten. Für das dritte Geschäftsquartal stellte der SAP-Rivale ein Umsatzwachstum mit Cloud-Dienstleistungen von 21 bis 25 Prozent in Aussicht, ohne Berücksichtigung von Wechselkursschwankungen. Analysten hatten dem Konzern mit eher 30 Prozent ein stärkeres Wachstum zugetraut. Oracle ist damit zum zweiten Mal in Folge pessimistischer als die Beobachter. Bei Vorlage der Vorquartalszahlen hatte der Konzern für das abgelaufene Quartal einen Anstieg der Cloud-Einnahmen um 39 bis 43 Prozent in Aussicht gestellt und damit ebenfalls für Enttäuschung am Markt gesorgt. Analysten hatten im Durchschnitt zuletzt mit einem Anstieg der Cloud-Erlöse um fast 49 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Empire State Manufacturing Index Dezember PROGNOSE: +18,0 zuvor: +19,4 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,2% zuvor: 77,0%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % Nikkei-225 22.553,22 -0,62% Hang-Seng-Index 28.795,35 -1,27% Kospi 2.482,07 +0,51% Schanghai-Composite 3.270,49 -0,67% S&P/ASX 200 5.997,00 -0,24%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Bis auf wenige Ausnahmen geben die Indizes nach. Der asiatische Aktienmarkt folgt damit den moderaten Abgaben in den USA und Europa. Insgesamt wird die Stimmung von neuen Zweifeln über das Zustandekommen der US-Steuerreform gedrückt. Der republikanische Senator Marco Rubio droht mit der Verweigerung seiner Zustimmung zur Steuerreform, sollte nicht ein höherer Kinderfreibetrag verabschiedet werden. Derweil droht das nordkoreanische Regime einmal mehr mit Krieg, sollten die USA eine Seeblockade zur Durchsetzung der UN-Sanktionen verhängen. Eine Ausnahme macht der Kospi nach seinem plötzlichen Vortagesabsturz mit plus 0,6 Prozent. Die Verluste des Vortages hatten Händler mit dem Verfall von Indexoptionen und Futures am Terminmarkt erklärt. CLSA-Analyst Paul Choi sagt, dass es für den Absturz in nur 90 Minuten keine fundamentale Begründung gegeben habe. Dies erkläre die Erholung gegen den regionalen Trend zum Wochenschluss. Daneben verbucht lediglich die neuseeländische Börse Aufschläge, der NZX-50 steigt um 0,4 Prozent und markiert den sechsten Rekordschlussstand in Folge und den 46. im laufenden Jahr. In Tokio reagiert der Nikkei-225 nicht auf den auf ein Elfjahreshoch gestiegenen Konjunkturindex Tankan. In Hongkong belastet die Schwäche im Finanz- und Immobiliensektor. In Japan zeigen sich Aktien aus der Mobilfunkbranche schwach. Der Markteintritt des Internetunternehmens Rakuten belastet den Sektor wie schon am Vortag. KDDI und NTT DoCoMo tendieren 5,9 bzw. 4,1 Prozent schwächer. Rakuten verlieren 5,1 Prozent und stürzen auf ein 18-Monatstief.

US-NACHBÖRSE

Oracle hat in seinem zweiten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als vor einem Jahr, das Geschäft mit Cloud-Dienstleistungen wuchs allerdings nicht so stark wie erhofft. Die Aktie gab 6,6 Prozent nach. Für DDR Corp ging es stattdessen um 9,3 Prozent nach oben. Der Entwickler und Betreiber von Einkaufszentren gab die Ausgliederung von eines Portfolios von 50 Vermögenswerten bekannt. Die Objekte sollen in einer eigenen börsennotierten Immobiliengesellschaft mit dem Namen Retail Value Trust zusammengefasst werden. Hess legten um 5,5 Prozent zu, nachdem das WSJ berichtet hatte, der aktivistische Investor Elliott Management arbeite auf die Abberufung von CEO John Hess oder den Verkauf des Energie-Unternehmens hin. Rigel Pharmaceuticals zogen um 5,0 Prozent an, nachdem Cantor Fitzgerald die Titel des Biotechnologie-Unternehmens mit "Overweight" gestartet hatte. Nach Geschäftszahlen über Markterwartung ging es für die Papiere des Auftragselektronikherstellers Jabil um 3,8 Prozent nach oben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.508,66 -0,31 -76,77 24,02 S&P-500 2.652,01 -0,41 -10,84 18,46 Nasdaq-Comp. 6.856,53 -0,28 -19,27 27,37 Nasdaq-100 6.389,91 -0,07 -4,76 31,38 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 813 Mio 874 Mio Gewinner 1.043 1.661 Verlierer 1.934 1.308 Unverändert 117 130

Etwas leichter - Befürchtungen, dass die US-Steuerreform scheitern könnte, beendeten die Rekordserie an der Wall Street. Ein republikanischer Senator hatte gedroht, dem Gesetzesentwurf seine Zustimmung zu verweigern, falls er nicht auch einen höhern Kinderfreibetrag vorsehe. Zuvor hatten gute Daten zu Einzelhandelsumsätzen und Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe den Dow auf ein neues Allzeithoch getrieben. Gesucht waren Medienwerte, nachdem Walt Disney die Übernahme von 21st Century Fox angekündigt hatte. 21st Century Fox stiegen um 6,5 Prozent und Walt Disney um 2,8 Prozent. Unter den weiteren Branchenaktien legten CBS um 1,7 Prozent zu und Viacom um 0,6 Prozent. Teva Pharmaceuticals Industries sprangen um 10,2 Prozent an. Der israelische Pharmakonzern hatte zusätzliche Restrukturierungsschritte angekündigt. Rund 14.000 Stellen sollen gestrichen werden. Ein positiver Ausblick auf das laufende vierte Quartal und das kommende Jahr verhalf Delta Air Lines zu einem Plus von 3 Prozent.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,81 3,3 1,77 60,5 5 Jahre 2,14 3,0 2,11 21,3 7 Jahre 2,27 2,0 2,25 2,1 10 Jahre 2,35 0,8 2,34 -9,4 30 Jahre 2,71 -1,7 2,73 -35,9

Die Notierungen der Treasurys fielen mit der Fed-Zinserhöhung vom Vortag zunächst. Später verschafften die Kursverluste am Aktienmarkt den Staatsanleihen wieder etwas Zulauf und milderten den Verkaufsdruck.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1785 +0,2% 1,1765 1,1821 +12,1% EUR/JPY 132,28 +0,0% 132,22 133,40 +7,6% EUR/GBP 0,8769 +0,1% 0,8764 0,8795 +2,9% GBP/USD 1,3440 +0,1% 1,3423 1,3444 +8,9% USD/JPY 112,24 -0,1% 112,38 112,84 -4,0% USD/KRW 1089,46 +0,0% 1089,03 1088,99 -9,8% USD/CNY 6,6079 -0,0% 6,6096 6,6080 -4,9% USD/CNH 6,6077 -0,0% 6,6082 6,6128 -5,3% USD/HKD 7,8124 +0,1% 7,8080 7,8120 +0,8% AUD/USD 0,7676 +0,3% 0,7657 0,7658 +6,4% NZD/USD 0,7016 +0,5% 0,6980 0,6992 +1,0% Bitcoin BTC/USD 17.219,48 5,25 14.392,62 16.544,49 1.617,27

Der Euro geriet mit den Ausführungen der EZB vor allem zu den kaum veränderten Inflationsprognosen unter Druck. EZB-Präsident Mario Draghi hob zwar die Wachstumsprognose für die Eurozone an, betonte aber zugleich, dass weiter reichlich Unterstützung von der Geldpolitik nötig sei und die Inflation auch bis 2020 nicht den Zielwert von 2,0 Prozent erreichen dürfte. Zugleich bekam der Dollar Rückenwind von überwiegend positiven US-Konjunkturdaten. Am Vortag hatte die US-Währung noch unter der Prognose der Fed gelitten, die unverändert für das kommende Jahr mit einer andauernd niedrigen Teuerung rechnet. Der Euro fiel vom Tageshoch um 1,1860 zurück auf 1,1770 Dollar. Im späten US-Handel wurden knapp 1,18 Dollar für die Gemeinschaftswährung gezahlt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,21 57,04 +0,3% 0,17 +0,4% Brent/ICE 63,46 63,31 +0,2% 0,15 +8,3%

