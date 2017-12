Art-Invest und Kai Panitzki gründen Venture Capital Gesellschaft BitStone Capital

* Bitstone Capital investiert in innovative Start-up Unternehmen * Ex-Finlab Vorstand Kai Panitzki wird geschäftsführender Gesellschafter

Art-Invest Real Estate hat zusammen mit Kai Panitzki eine Venture Capital Gesellschaft gegründet, die in innovative Start-up-Unternehmen aus dem Immobilien Sektor investiert. Ziel der neuen Gesellschaft mit dem Namen "BitStone Capital" ist die konsequente Nutzung der außergewöhnlichen Chancen, die sich in den kommenden Jahren aus der Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft ergeben. Die Geschäftsführung von BitStone Capital übernimmt Kai Panitzki, zuletzt Vorstandsmitglied der Frankfurter FinLab AG.

Die Immobilienbranche steht unmittelbar vor disruptiven Veränderungen, verursacht durch den unaufhaltsamen Vormarsch der Digitalisierung und den sich schnell ändernden Anforderungen an Wohnen und Arbeitsplätze. Damit wird selbst einer der traditionsreichsten und konservativsten Bereiche der Wirtschaft von den Umwälzungen des "Internet der Dinge" erfasst. Betroffen sein werden nahezu alle Stufen der Wertschöpfungskette.

Gleichzeitig bieten sich damit interessante Investitionsmöglichkeiten auf Basis innovativer und kreativ-technischer Lösungen. Genau hier, in diesen neu entstehenden, hoch attraktiven Wachstumssegmenten positioniert sich BitStone Capital: als einer der führenden Investoren mit klarem Schwerpunkt auf Technologie fokussierte Start-ups im Immobilienbereich.

BitStone Capital ist ein international operierender Company Builder und Investor, der gezielt nicht nur in innovative digitale Real-Asset-Geschäftsmodelle investiert, sondern deren Wachstum mit eigenen Ressourcen zusätzlich beschleunigt. BitStone unterstützt junge Unternehmen mit seinem herausragenden Netzwerk, mit ausgezeichnetem Branchen-Know-how und mit breiter Expertise in neuen Technologien - von der Produktenwicklung, über den Market Entry bis hin zum erfolgreichen Rollout.

Kai Panitzki, geschäftsführender Gesellschafter von BitStone Capital mit Sitz in Köln: "Unser operatives Team verfügt über langjährige Erfahrung nicht nur im klassischen Real-Estate-Sektor, sondern auch im dynamischen Technologie und Venture-Capital-Bereich. Dieses Wissen - kombiniert mit einem innovativen, soliden und effizienten Ansatz zum raschen Aufbau neuer Geschäftsmöglichkeiten - und die ausgesprochen unternehmerische Orientierung bilden die hervorragende Ausgangsposition für einen schnell wachsenden, technologiebasierten Investor und Company Builder. Darüber hinaus unterstützen die Kraft und die Potenziale der Gesellschafter und ihrer Partner die BitStone Capital bei der Evaluierung und Entwicklung neuer Prozesse und Geschäftsideen."

Art-Invest Real Estate, Hauptgesellschafter von BitStone Capital, ist eine der größten und wachstumsstärksten Immobilien-Investment- und Projektentwicklungsgesellschaften in Deutschland. Art-Invest Real Estate Geschäftsführer Markus Wiedenmann ist begeistert von den neuen Perspektiven, die sich durch BitStone Capital eröffnen: "In der Immobilien- und Baubranche lassen sich durch die Digitalisierung ganz erhebliche Synergiepotenziale mobilisieren. Wir freuen uns sehr, unsere Bemühungen im PropTech Bereich mit BitStone bündeln zu können. BitStone wird insbesondere in junge, innovative Unternehmen investieren, deren Produkte wir bei der Projektentwicklung, dem Management und bei der Entwicklung von Services für unsere Kunden einsetzen können. Damit wollen wir jungen Unternehmen neben Kapital eine direkte Plattform für den Einsatz ihrer Lösungen bieten. Art-Invest Real Estate unterstreicht damit ihren Anspruch als eines der innovativsten Unternehmen der Immobilienbranche."

Über Art-Invest Real Estate Art-Invest Real Estate ist eine Immobilien-Investment- und

Projektentwicklungsgesellschaft, die in Liegenschaften mit Wertschöpfungspotential in guten Lagen großer Städte investiert. Der Fokus liegt auf den deutschen Metropolregionen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln/Bonn, München sowie Nürnberg und Stuttgart. Über die eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft wurden bereits 13 Investmentvermögen für institutionelle Anleger wie Versorgungswerke und Stiftungen aufgelegt.

Über BitStone Capital BitStone Capital ist ein international operierender Company Builder und Investor, der gezielt nicht nur in innovative digitale Real-Asset-Geschäftsmodelle investiert, sondern deren Aufbau mit eigenen Ressourcen zusätzlich beschleunigt: mit seinem Netzwerk, ausgezeichnetem Branchen-Know-how und spezifischer Expertise in neuen Technologien.

