FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Bundesbank rechnet in diesem und im kommenden Jahr mit einem starken Wirtschaftswachstum in Deutschland. Für das laufende Jahr sei mit einem Wachstum der Wirtschaftsleistung um kalenderbereinigt 2,6 Prozent zu rechnen, für kommendes Jahr mit 2,5 Prozent, teilte die Bundesbank am Freitag mit. Das sind 0,7 Punkte beziehungsweise 0,8 Punkte mehr, als die Bundesbank im Juni erwartet hatte.

"Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem starken Aufschwung", kommentierte die Bundesbank ihre neuen Prognosen. Allerdings werde dieser breit angelegte, kräftige Aufschwung auch zunehmend reifer, weshalb das Wachstumstempo mittelfristig nachgeben und sich dem Potenzialwachstum annähern dürfte. Entsprechend erwartet die Bundesbank für 2019 und 2020 eine Wachstumsverlangsamung auf 1,7 Prozent beziehungsweise 1,5 Prozent./bgf/jha/

